Napoli, tegola Buongiorno: Conte annuncia i tempi di recupero

In casa Napoli continua a tenere tutti in apprensione il caso relativo alle condizioni di Alessandro Buongiorno. Da questo punto di vista arriva un annuncio che proviene direttamente da Antonio Conte, tecnico dei partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie che ci sono sulle condizioni dell’ex capitano del Torino.

Il rendimento che sta avendo il Napoli in campionato è davvero impressionante ed ha riacceso i sogni di gloria dei tifosi. Chiaramente Antonio Conte predica calma, come è normale che sia, dal momento che la strada da percorrere è ancora lunga e l’Inter sembra non avere nessuna intenzione di mollare. Senza ovviamente escludere l’Atalanta.

Gli orobici, in tal senso, sono al momento lontani 7 punti dai partenopei, ma hanno dimostrato di avere un potenziale davvero impressionante. In tal senso, però, per la capolista uno dei temi principali è sicuramente quello relativo alle condizioni di Alessandro Buongiorno, ancora fuori per infortunio. Ora, però, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni.

Napoli, il difensore KO: ecco le ultime sulle sue condizioni

Fuori ormai dal 16 dicembre per il problema alle vertebre lombari avuto in allenamento, il difensore ex Torino, tra i migliori della prima parte di stagione, manca come il pane a questa squadra. Nonostante il rendimento impressionante di Juan Jesus, che ha messo a tacere tutte le critiche non sbagliando praticamente nessun intervento.

In conferenza stampa in vista della partita di sabato contro la Juventus, Antonio Conte ha anche fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Ha dichiarato, infatti, che il suo difensore dopo l’infortunio ha perso massa muscolare e per questo si sta pensando di fargli fare un richiamo di preparazione fisica. Ha, inoltre, ribadito un concetto molto importante.

Infortunio Buongiorno, annuncio di Conte sui tempi di recupero

Conte, infatti, tanto per Buongiorno quanto per tutti gli altri componenti della sua rosa, ha affermato di non avere nessuna intenzione di forzare la mano per rimetterlo in campo prima del tempo utile, come si suole dire.

Il difensore ex Torino è tornato ad allenarsi con gli altri del gruppo ma si tratta di un qualcosa di estremamente soggettivo, visto che dipenderà molto dalle sensazioni che avrà il centrale. Quando se la sentirà, toccherà a lui dire a Conte che è a disposizione e pronto per giocare. E’ fortemente in dubbio per la partita tra Napoli e Juventus.