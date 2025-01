Mercato Napoli, accelerata inattesa: doppio rinforzo per Conte

Mercato Napoli, arriva la svolta dopo giorni di confusione e di delusione per i tifosi. In tal senso, arriva una accelerata del tutto inattesa ed improvvisa, dal momento che Giovanni Manna è pronto a regalare al tecnico Antonio Conte un doppio rinforzo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri, come è noto, sono alle prese con una situazione davvero cruciale nel suo futuro. Il club di Aurelio De Laurentiis ha a disposizione un budget notevole dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbe aumentare ancora di più se si tiene in considerazione che in estate dovrebbe salutare anche Victor Osimhen. Nonostante questo, però, la strada è in salita.

In primo luogo, infatti, il Napoli deve trovare un adeguato sostituto per quanto riguarda il georgiano nell’immediato ed in più deve anche completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che nella prossima stagione ci sarà il ritorno in UEFA Champions League. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto.

Mercato Napoli, accelerata improvvisa per Giovanni Manna

Come è noto, il tema principale del momento è sicuramente quello relativo al futuro della fascia sinistra offensiva, dal momento che allo stato attuale delle cose Antonio Conte ha due opzioni. Da una parte il titolare è David Neres, alle cui spalle può essere una soluzione l’adattamento di Leonardo Spinazzola. Andiamo a vedere però le ultime notizie.

Come raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, per il dopo Kvaratskhelia gli azzurri hanno messo nel mirino tre calciatori: sicuramente Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, ma anche Patrick Dorgu. Tra questi, a gennaio ne arriverà almeno uno. Ma non è tutto, dal momento che Giovanni Manna sta lavorando ad un altro profilo da mettere nelle mani di Conte.

Napoli, doppio rinforzo per Antonio Conte: le ultime di calciomercato

A quanto pare, infatti, il Napoli sta continuando a lavorare per regalare in estate anche Stefan De Vrij, che è attualmente in forza all’Inter, è un pupillo di Antonio Conte ed in estate, a meno che qualcosa non possa cambiare nelle prossime settimane, si svincolerà a partire proprio da giugno. In tal senso, le notizie che arrivano non sono di poco conto.