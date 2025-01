Napoli, affare a sorpresa: “Paghiamo la clausola”

I partenopei insistono per portare Garnacho alla corte di Conte. Ma in queste ultime ore è spuntato un nome che fa sognare in grande i tifosi

Il toto-nomi per il post Kvaratskhelia continua. La società in questo momento è concentrata su Garnacho. Vuole a tutti i costi portare l’argentino in azzurro e i contatti con il Manchester United proseguono anche in queste ore. Per il momento è una trattativa che fatica assolutamente a sbloccarsi e quindi toccherà attendere ancora un po’ di tempo prima di riuscire ad avere delle certezze sul sostituto del georgiano.

Intanto sui social i tifosi sognano e lanciano una sorta di provocazione a Manna e al Napoli. La richiesta è quella di pagare una clausola di 58 milioni di euro in questo calciomercato per piazzare un colpo importante anche se davvero complicato. Per il momento siamo nel campo delle suggestioni, ma chissà se il direttore sportivo un pensierino non l’ha fatto consapevole che si tratta di una operazione quasi impossibile da chiudere a gennaio.

Calciomercato Napoli: occhi in Spagna, la richiesta dei tifosi

Il nome di Garnacho non convince tutti. Il timore è che, conoscendo il suo carattere, possa spaccare un po’ l’armonia che c’è nel gruppo. Conte da sempre sta garantendo per lui, ma per il momento la trattativa è complicata e non sembrano esserci degli sviluppi positivi nonostante i continui contatti tra le parti. Questo sta portando il Napoli a ragionare anche su obiettivi differenti e c’è un sogno che i tifosi hanno rilanciato sui social.

Il nome che i tifosi sperano un giorno di vedere al Napoli è quello di Nico Williams. Il talento del Bilbao ha una clausola rescissoria di 58 milioni di euro e ci sarebbe anche un risparmio rispetto a Garnacho. Ma c’è anche la consapevolezza che una operazione simile ADL difficilmente la chiude in una sessione di calciomercato invernale. Senza dimenticare che parliamo di un calciatore molto cercato e con una richiesta economica molto importante.

Per questo motivo l’ipotesi Williams al Napoli al momento resta più un sogno che altro. I partenopei si stanno muovendo su altri obiettivi nel calciomercato in corso. Poi durante l’estate chissà se ADL deciderà di fare un regalo simile ai tifosi.

