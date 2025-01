Arriva il nuovo Dybala, beffate Inter e Milan: l’annuncio

Il Napoli potrebbe a sorpresa portare in Italia uno dei talenti che si stanno mettendo in mostra in Argentina. Andiamo a vedere di chi si tratta

In casa Napoli si guarda anche al futuro e ai talenti sudamericani. Manna sta seguendo con attenzione i giocatori giovani che si stanno mettendo in mostra nel campionato argentino. Per il momento siamo nella fase delle valutazioni e delle riflessioni e non è da escludere che nelle prossime settimane si possa passare all’assalto per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Naturalmente la strada è lunga e quindi non possiamo escludere delle sorprese in questo senso.

Ma il calciatore è uno dei pezzi pregiati del calcio argentino e quindi bisognerà anticipare la concorrenza se lo si vuole portare alla corte di Conte. Il Napoli presto lo potrebbe iniziare a seguire da vicino per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione oppure ci saranno dei passi indietro.

Calciomercato Napoli: occhi in Argentina, i dettagli

Il Napoli è pronto a rinforzare la squadra e portare alla corte di Conte anche giocatori di talento e giovani di prospettiva. La volontà del club è quella di riuscire a costruire una rosa importante e puntare in grande nei prossimi anni. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che si possa fare anche un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione.

Come riferito dal dirigente Lo Monaco, il Napoli in futuro potrebbe puntare sul talento del River Plate Mastantuono. Il giocatore, paragonato a Dybala e Foden, è seguito da vicino anche da Milan e Inter e in estate è pronto comunque a fare un salto di qualità per puntare in grande. Per questo motivo Manna è pronto a sondare il terreno per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. A prescindere si tratta di un qualcosa di davvero complicato e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

La certezza è rappresentata dal fatto che Mastantuono è un nome assolutamente spendibile per il Napoli in una delle prossime sessioni di calciomercato e vedremo cosa succederà.

Mercato: il Napoli sfida Milan e Inter per Mastantuono

Il Napoli segue da vicino Mastantuono ed è pronto a sfidare Milan e Inter per il talento argentino in chiave calciomercato estivo. Un colpo non semplice da mettere a segno, ma siamo certi che Manna potrebbe muoversi in anticipo per portarlo alla corte di Conte.