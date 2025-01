Garnacho al Napoli, c’è la svolta: arriva l’annuncio del tecnico

Sono ore a dir poco calde ed intense per il Napoli, con Alejandro Garnacho del Manchester United che resta il primo obiettivo di questa sessione estiva. In tal senso, però, per questa operazione arriva l’annuncio da parte del tecnico che può cambiare e non poco la situazione. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Come è noto, allo stato attuale delle cose, la situazione per Giovanni Manna è a dir poco delicata e difficile da affrontare e da fronteggiare. Manca, ormai, sempre meno tempo alla fine di questa sessione di calciomercato e restano ancora due grandi lacune da colmare per accontentare e far felice Antonio Conte. Sicuramente il difensore centrale, ma non solo.

Sono ore calde, in tal senso, anche per il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, dal momento che il tecnico non è stato ancora accontentato. Il primo nome della lista da questo punto di vista è quello di Alejandro Garnacho, che vuole andar via dal Manchester United. In tal senso, arriva un annuncio importante da parte del tecnico che cambia tutto.

Il Napoli si muove per l’argentino: le ultime notizie a riguardo

La situazione in casa Manchester United è a dir poco complicata, dal momento che il rendimento della squadra in questa annata fino ad oggi è stato davvero da incubo. Anche per questo motivo il talento argentino vuole a tutti i costi andar via ed ha scelto Antonio Conte per dare un ulteriore slancio alla sua carriera. Andiamo a vedere le ultime notizie.

A parlare di questa situazione, alla vigilia della partita contro i Rangers valevole per il settimo turno della fase campionato di Europa League, a Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, è stato chiesto, in conferenza stampa, un commento sulla situazione di Garnacho e del suo possibile approdo al Napoli. Vediamo che cosa ha detto.

Garnacho al Napoli, c’è l’annuncio da parte del tecnico

Amorim ha preferito evitare la domanda, sottolineando come preferisce non parlarne dal momento che la priorità deve essere la partita e non queste situazioni, per così dire, di contorno.

Insomma, pur non avendo pronunciato nessuna parola a riguardo, Amorim ha di fatto confermato indirettamente che la pista per portare Garnacho al Napoli sia concreta. Si ha la sensazione che le prossime ore saranno decisive da questo punto di vista.