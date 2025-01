Napoli, via libera per l’attaccante: accelerata per l’erede di Kvara

Il Napoli sta lavorando per l’erede di Kvaratskhelia, passato in maniera ufficiale al Paris Saint Germain, ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. C’è il via libera per il profilo individuato da Antonio Conte e da Giovanni Manna, dal momento che l’attaccante potrebbe seriamente presto firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, la situazione per Giovanni Manna è a dir poco intricata e complicata. Per svariate ragioni. Innanzitutto, dopo gli enormi sforzi fatti in estate per accontentare Antonio Conte con tutti i calciatori da lui richiesti, non ci sono più risorse illimitate da questo punto di vista. Inoltre, il tempo è poco e va sostituito Khvicha Kvaratskhelia. Non l’ultimo arrivato.

Come se tutto ciò non fosse già sufficiente, ci sono le pressioni che arrivano direttamente dalla classifica. Il primo posto, in tal senso, va difeso con le unghie e con i denti, dal momento che sembrano farsi, giornata dopo giornata, più concrete le chance per il titolo. In tal senso, però, in casa Napoli arriva quello che può essere realmente il via libera per l’erede di Kvara.

Via libera per l’attaccante: svolta inattesa nell’affare

Per sostituire Kvaratskhelia non basta di certo un comprimario. Serve investire su un calciatore subito pronto per l’uso e capace di reggere determinate pressioni. In tal senso, però, adesso arriva una svolta non di poco conto che può mettere la strada in discesa per Giovanni Manna. E che può, di riflesso, anche rendere felice Antonio Conte.

Come è noto, i primi nomi della lista sono Alejandro Garnacho, ma è difficile trovare la quadra, e Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund. I gialloneri hanno aperto alla sua cessione ed ora arriva una notizia che può davvero completamente stravolgere i piani per un pezzo da 90 che può arrivare al Napoli. Andiamo a vedere perché.

Napoli, accelerata per l’erede di Kvara: le ultime notizie

Stando a quanto raccontato dall’Equipe, il Borussia Dortmund si sta avvicinando in maniera importante ad Akgun (in foto sopra), talento del Galatasaray che può essere il rimpiazzo ideale per Adeyemi.

Si tratta di una pista che, se si dovesse concretizzare, potrebbe essere un assist decisivo per portare Adeyemi alla corte di Antonio Conte. Si attendono sviluppi in tal senso.