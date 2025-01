Ancelotti torna in Serie A: colpo di scena, c’è l’indizio

Dal momento che il suo addio al Real Madrid è praticamente deciso in vista dell’estate, arriva la svolta per il grande ritorno in Serie A di Carlo Ancelotti. Si tratta di una notizia che ha del clamoroso ma adesso arriva un colpo di scena del tutto inatteso ed arriva in tal senso l’indizio che spiazza davvero tutti.

Siamo senza ombra di dubbio al cospetto di uno degli allenatori in senso assoluto più vincenti e rivoluzionari della storia di questo fantastico sport che è il calcio. Ha praticamente trionfato in ogni squadra in cui ha giocato, dimostrando una capacità di adattarsi ad ogni soluzione davvero senza eguali. Ed il suo palmares è lì a dimostrare quanto si sta dicendo.

Ha vinto con il Chelsea, il Bayern Monaco, il Milan ed il Real Madrid, mentre l’unico passaggio a vuoto della sua carriera è stata al Napoli, al pari della breve parentesi all’Everton. Adesso, però, con l’addio agli spagnoli che sembra essere davvero vicino, arriva un autentico colpo di scena con il ritorno a sorpresa in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il tecnico è pronto a tornare in Italia e a dire addio al Real

Al Napoli la situazione era a dir poco delicata da affrontare, che poi, dopo aver retto per un anno, è deflagrata in maniera definitiva ed alla fine si è arrivato all’esonero ed all’arrivo di Rino Gattuso. In tal senso, adesso con il suo addio al Real Madrid che è ormai deciso, si può per davvero concretizzare il suo ritorno nel massimo campionato italiano.

Come è noto, la Roma sta già pensando all’erede di Claudio Ranieri ed in tal senso, come sottolineato dal portale “Superscommesse.it”, tra le quote più interessanti per il suo successore c’è proprio Carlo Ancelotti. Il fatto che il suo ritorno in giallorosso sia quotato da tutti i bookmaker principali dimostra che effettivamente si tratta di un qualcosa di concreto.

Ancelotti di nuovo in Serie A: c’è l’indizio per questa operazione

Chiaramente non mancano le alternative, dal momento che lo stesso discorso si può applicare anche a Francesco Farioli, attualmente alla guida dell’Ajax, ed a Massimiliano Allegri, per il quale le voci sulla Roma si susseguono da tempo. Ma la pista Ancelotti è sicuramente quella più suggestiva.