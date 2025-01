Mercato Napoli, Meret ai saluti: nome a sorpresa dalla Nazionale

Mercato Napoli, gli azzurri stanno facendo i conti con le difficoltà per il rinnovo di contratto di Alex Meret ed ora arriva la svolta per la porta di Antonio Conte. La soluzione, in tal senso, può essere rappresentata dal portiere della Nazionale italiana. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, in casa azzurra sono diversi i fascicoli aperti nel club. Il caso più delicato e che sta attirando maggiormente le attenzioni del direttore sportivo Giovanni Manna è sicuramente rappresentato dall’erede di Kvaratskhelia, dal momento che i tempi stringono. Da questo punto di vista, però, un grande club non può non pensare sempre anche al suo futuro.

In tal senso, uno dei casi più spinosi è sicuramente quello relativo al rinnovo di Alex Meret. Il numero uno del Napoli sta disputando una stagione stratosferica, risultando tra i migliori per rendimento di tutta la rosa. Per il prolungamento, però, la trattativa sembra sbloccata e la svolta può arrivare grazie al portiere della Nazionale italiana. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, con Meret ai saluti arriva la svolta del tutto inattesa

Sembra essere arrivato alla sua maturazione definitiva ed un suo addio sarebbe sicuramente doloroso. Il suo contratto, però, scade questa estate e per questo c’è allarme e preoccupazione da questo punto di vista. In tal senso, però, i partenopei non possono restare a guardare e sperare che possa arrivare il tanto agognato rinnovo per il portiere.

Attenzione, però, ad un possibile ritorno di fiamma per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis già in passato è stato sulle tracce di Guglielmo Vicario, ma ora la strada si può mettere in discesa. Il Tottenham, infatti, ha chiuso da poco l’affare per circa 17 milioni di euro ed in Inghilterra tutti dicono che le intenzioni degli Spurs sono di farne il portiere titolare.

In salita il rinnovo di Meret: sorpresa per il suo erede

Nel caso in cui l’ex Empoli dovesse seriamente finire a fare il numero 12 ed il Napoli non dovesse trovare la quadra per il rinnovo di Meret, allora il nome di Guglielmo Vicario potrebbe seriamente tornare in auge. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con la pista che potrebbe diventare molto calda.