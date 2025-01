Napoli, sfuma l’erede di Kvara: c’è l’annuncio UFFICIALE

Nel corso di questi giorni si era cominciato a credere che potesse essere lui l’erede di Kvaratskhelia al Napoli, ma invece così non sarà.

Nelle ultime ore è infatti arrivato un annuncio che ha spezzato l’entusiasmo, e le gambe, ad Antonio Conte ed ai tifosi partenopei, rassegnati oramai alla possibilità di non vedere il georgiano sostituito. Il tempo scorre, ed al 25 gennaio, a 8 giorni dalla fine del calciomercato, Aurelio De Laurentiis non ha ancora messo a disposizione del salentino un nuovo esterno d’attacco.

E pensare che si credeva potesse essere questione al massimo di giorni, ma alla fine l’affare è saltato anche per volontà del giocatore stesso, che ha preferito optare per un’altra soluzione.

Sfuma l’erede di Kvaratskhelia per il Napoli

A 8 giorni dalla fine del calciomercato la situazione si è fatta grave, anche perché più passa il tempo e meno ce n’è a disposizione per mettere a disposizione di Antonio Conte il sostituto naturale di Khvicha Kvaratkshelia. Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti, anzi, tantissimi nomi, ma alla fine il club partenopeo ha deciso di puntare su quello che per caratteristiche sembrava potesse sposarsi meglio con il progetto tecnico del salentino.

Dopo un breve colloquio con l’entourage del calciatore, il Napoli aveva anche aperto le trattative con il club detentore del cartellino, trovando sin da subito un muro che è sembrato essere invalicabile. Alla fine dei conti, dopo giorni di contatti, la situazione non è assolutamente cambiata, con De Laurentiis che nelle scorse ore avrebbe addirittura ricevuto il colpo finale per via di un annuncio che svela una volta e per tutte il futuro del giocatore in questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, nonostante negli ultimi giorni avesse preso quota il suo nome, Dan Ndoye non sarà l’erede di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, in quanto ha deciso, o meglio, preferito restare al Bologna almeno fino al termine di questa stagione.

Il Napoli continua nella sua ricerca

Sfumato Ndoye, il Napoli continua nella sua ricerca di un erede di Kvaratskhelia. Il sogno rimane Alejandro Garnacho, anche se i discorsi con il Manchester United sembrano possano arenarsi una volta e per tutte dopo che settimana scorsa era stata registrata un’importante accelerata nelle trattative.

L’alternativa all’argentino è invece Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund che però starebbe prendendo tempo, in quanto si parlerebbe anche di Liverpool e Chelsea per lui. Infine, nelle ultimissime ore è uscito fuori anche il nome di Matias Soulé, con il Napoli che l’avrebbe chiesto alla Roma per trovare un’ulteriore alternativa a tutti questi nomi che non sembrerebbero avere alcuna intenzione di andare in porto.