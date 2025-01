Spinazzola gli lascia il posto: colpo del Napoli in Serie A

Leonardo Spinazzola è pronto a fare spazio in rosa ad un nuovo acquisto del Napoli, giocatore che per l’appunto andrà a ricoprire la sua zona di competenza.

Per l’ex Roma però l’avventura in azzurro non finisce qui, visto che Antonio Conte avrebbe pensato per lui un nuovo ruolo. Questo inevitabilmente lascia un vuoto sulla fascia sinistra, che De Laurentiis ha intenzione di andare a colmare puntando su un vecchio pallino non solo dell’allenatore salentino, ma anche del direttore sportivo Giovanni Manna.

Questa serie di incastri potrebbero dunque portare il Napoli a chiudere il quarto rinforzo del suo calciomercato invernale, in attesa di colui che sostituirò Kvaratskhelia.

Napoli, ok di Spinazzola: gli lascia il posto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Leonardo Spinazzola, rivalutato da Antonio Conte dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Ad oggi l’ex Roma non ha ancora trovato una sua dimensione all’interno del mondo Napoli, ma l’impressione è che oramai la soluzione sia prossima, complici anche le ultime notizie di calciomercato.

Stando a queste, infatti, Spinazzola potrebbe lasciare spazio in rosa al nuovo acquisto del Napoli, rimanendo però comunque un giocatore azzurro, soltanto con compiti diversi rispetto a quelli per i quali era stato comprato. Sentito Antonio Conte, il nativo di Foligno si è deciso su questa strategia, sbloccando le trattative per un Napoli che potrebbe mettere a segno il quarto colpo del suo calciomercato invernale.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, in queste ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del club partenopeo per Cristiano Biraghi, che resta comunque in uscita dalla Fiorentina. L’oramai ex capitano Viola potrebbe diventare un valore aggiunto per la formazione di Antonio Conte, che sin dai primissimi giorni di questa sessione l’avrebbe cercato sentendolo più volte per convincerlo a sposare il progetto azzurro.

Nuovo ruolo per Spinazzola e nuovo rinforzo

Cristiano Biraghi potrebbe prendere il posto in rosa al Napoli di Leonardo Spinazzola, che come anticipato non lascerà però il club partenopeo. Antonio Conte avrebbe infatti fortemente rivalutato l’ex Roma, al quale sarebbe pronto a cucire addosso un nuovo ruolo.

Complici le difficoltà nell’andare a trovare un degno erede di Khvicha Kvaratskhelia, il salentino potrebbe pensare di spostare Spinazzola a vice-Neres, così da andare a coprire quella zona di campo che rimarrebbe scoperta dall’uscita del georgiano. Così facendo l’idea Biraghi potrebbe concretizzarsi, con Conte che non vede l’ora di iniziare a lavorare con una squadra finalmente completa, in ogni suo reparto.