La chiamata di Conte sblocca l’affare: anticipate Liverpool e Chelsea

Proprio quando sembrava che l’affare potesse arenarsi, Antonio Conte l’ha sbloccato a favore del Napoli grazie ad una mossa decisiva.

Stando alle ultime notizie, quasi come ultima spiaggia, l’allenatore del Napoli ha chiamato direttamente l’attaccante per convincerlo a sposare il progetto tecnico azzurro. Il giocatore si è preso ancora del tempo per decidere, ma l’impressione è che la telefonata del salentino sia stata gradita al punto che il ragazzo possa iniziare per la prima volta a valutare seriamente il trasferimento in Serie A.

I prossimi giorni risulteranno essere decisivi, con Antonio Conte che si aspetta addirittura di poter avere a disposizione l’attaccante già a partire dalla prossima settimana.

La chiamata di Conte sblocca l’affare a favore del Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che grazie ad Antonio Conte potrebbe aver risolto una volta e per tutte la questione relativa all’erede di Khvicha Kvaratskhelia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il salentino sarebbe sceso in campo in prima persona per cercare di sbloccare la situazione, stando di continuare a giocare tutte le settimane con il solo Neres con il rischio che si infortuni e rimanga senza esterno. Per un momento si è anche pensato di alzare Leonardo Spinazzola e farlo diventare ufficialmente il vice del brasiliano, ma per lottare per lo scudetto c’è bisogno di un altro tipo di qualità, che potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, la prima scelta del Napoli per il post Kvatarskhelia resta Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, profilo che Antonio Conte si sarebbe addirittura scomodato a chiamare negli scorsi giorni per convincerlo a sposare la causa partenopea. La missione del salentino potrebbe avere anche avuto risvolti positivi sulle trattative, ma per il momento nessuna novità in merito sarebbe arrivata, con il giocatore che si sarebbe preso ancora del tempo per decidere.

Il Napoli ha anticipato Liverpool e Chelsea

Il Napoli non molla la presa su Karim Adeyemi. Per il tedesco il club partenopeo avrebbe da tempo un accordo con il Borussia Dortmund, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 45 milioni di euro tra base fissa e bonus.

Quello da convincere, in questo caso, è il giocatore, mai realmente convinto di lasciare la Germania a stagione in corso. Per questo motivo Adeyemi avrebbe chiesto ancora del tempo al Napoli, condizionato fortemente anche dal fatto che su di lui ci sarebbero forti Liverpool e Chelsea, disposte però a prelevarlo solo nella prossima stagione. Nel frattempo Antonio Conte aspetta e spera, con la sua formazione resta orfana del suo giocatore più talentuoso e rappresentativo, non ancora sostituto. Staremo a vedere come andrà a finire.