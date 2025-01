Napoli, Manna beffato: giocherà in America

Il Napoli dovrà stare molto attento ai prossimi colpi di scena per l’immediato futuro. Il ds Manna dovrà scegliere il miglior innesto in attacco: ecco la verità, può giocare subito negli USA

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dalla Spagna con la nuova destinazione dell’obiettivo di mercato del Napoli. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare subito alla chiusura definitiva dell’affare: conosciamo tutti i dettagli del colpo ad effetto in vista dell’immediato futuro.

Il ds Manna è pronto ad allestire una rosa super competitiva in vista dei prossimi mesi pensando anche alla prossima stagione. Il Napoli vorrebbe subito chiudere per un colpo in attacco per individuare il perfetto sostituto di Kvara. Conte ha richiesto a gran voce nuovi innesti di caratura internazionale, ma può arrivare l’ennesima beffa in casa azzurra per l’obiettivo di mercato. Saranno ore decisive per arrivare così al colpo ad effetto

Napoli, futuro a sorpresa negli USA: la verità dalla Spagna

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Timo Werner è pronto a dire addio al Tottenham per volare negli USA. I New York Red Bulls sono pronti a preparare l’assalto vincente per l’attaccante tedesco che è stato accostato nelle ultime ore anche al Napoli. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: a gennaio Werner è pronto a volare altrove per tornare a splendere di luce propria.

Il Napoli cercherà di chiudere per il colpo Adeyemi dal Borussia Dortmund negli ultimi giorni di gennaio. Conte si aspetta il nuovo grande rinforzo in attacco dal club tedesco: l’affare si potrebbe chiudere intorno ai 50 milioni di euro. Il ds Manna è molto attento anche al nuovo rinforzo in difesa con Rafa Marin bloccato al momento in uscita.

Un nuovo intreccio decisivo in ottica futura in casa Napoli: il presidente De Laurentiis vorrebbe subito sferrare l’assalto vincente per chiudere per il post Kvara. Un nuovo colpo arriverà sul fronte offensivo: su questo ci saranno pochi dubbi. Il Napoli è pronto a competere fino alla fine per lo Scudetto con le altre big della Serie A come Inter ed Atalanta.

Werner è stato soltanto uno dei tanti profili sondati dal ds Manna per rinforzare l’attacco di Conte. Il suo futuro potrebbe essere così in America volando a New York per un cambio totale di stile di vita.