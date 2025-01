Napoli, spunta il mister X: Manna svela tutto a DAZN

Ore frenetiche in casa Napoli per conoscere il prossimo colpo in attacco per Antonio Conte. Dopo l’addio di Kvara, il ds Manna ha monitorato tanti profili: spunta l’ultim’ora a DAZN

Il Napoli vuole continuare a sognare lo Scudetto dopo l’ennesima vittoria in campionato. Gli azzurri cercheranno così di regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte, unico vero condottiero dei numerosi successi stagionali di Lukaku e compagni.

La dirigenza partenopea non vuole più badare a spese con il presidente De Laurentiis che è tornato in Italia dopo il suo viaggio a Los Angeles per motivi di lavoro. Un’altra vittoria schiacciante degli azzurri contro la Juventus: ora il sogno Scudetto si fa sempre più vivo, ma il ds Manna cercherà di chiudere subito per un nuovo colpo in attacco: spunta un nuovo mister X, la verità è stata annunciato dallo stesso direttore sportivo del Napoli. Conosciamo tutti i dettagli della possibile trattativa di fine gennaio.

Napoli, il nuovo colpo in attacco: la verità del ds Manna

Saranno ore frenetiche per conoscere il prossimo colpo per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. Il ds Manna è pronto a scatenarsi negli ultimi giorni di gennaio: arriva il suo annuncio ai microfoni di DAZN.

Come svelato dallo stesso direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nella lunga lista dei prossimi colpi degli azzurri non ci sono soltanto Adeyemi e Garnacho. Spunta un nuovo mister X per il regalo ad Antonio Conte dopo la vittoria entusiasmante di rimonta contro la Juventus. Una nuova impresa per Di Lorenzo e compagni per cullare il sogno Scudetto dopo soltanto pochi mesi dall’arrivo dell’allenatore leccese.

Nella giornata di oggi Sky Sport ha parlato di un possibile interessamento del Napoli per Matias Soule: il talento argentino non riesce a trovare tanto spazio con Claudio Ranieri e vorrebbe giocare con maggiore continuità a partire da gennaio. Nel mirino c’è sempre Federico Chiesa pronto a dire addio al Liverpool proprio negli ultimi giorni di mercato: i Reds lo lascerebbe partire soltanto sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Lo stesso Ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, gli ha consigliato di volare subito in Italia per monitorare le sue prestazioni da vicino. Ora il ds Manna vorrebbe subito regalare un nuovo innesto di qualità per il post Kvara: gli ultimi giorni di calciomercato saranno decisivi.