Napoli, il discorso di Conte nell’intervallo: Meret svela tutto

Antonio Conte è riuscito a cambiare l’inerzia della partita proprio nell’intervallo. Alex Meret ha svelato il discorso a fine primo tempo dell’allenatore del Napoli

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Meret ha rivelato così il discorso di Antonio Conte a fine primo tempo negli spogliatoio. Dopo un primo tempo importante della Juventus, l’allenatore azzurro è riuscito a travolgere i bianconeri fin dai primi minuti della ripresa. Ecco la verità svelata dal portiere azzurro ai microfoni di DAZN.

Antonio Conte è stato decisivo nell’intervallo riuscendo così a cambiare volto alla partita. Dopo un ottimo primo tempo della Juventus, gli azzurri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Anguissa e Lukaku. Il Napoli ora sogna in grande collezionando sempre tanti punti in classifica giocando una volta a settimana. Ecco il discorso dell’allenatore del Napoli nell’intervallo: lo ha svelato Alex Meret durante la sua intervista ai microfoni di DAZN.

Napoli, Conte l’arma in più nell’intervallo: la verità di Meret

Gli azzurri non vogliono più fermarsi per continuare a cullare il sogno Scudetto lottano punto a punto con Inter ed Atalanta. Svelato il discorso all’intervallo dello stesso allenatore del Napoli: ecco la verità.

Pochi minuti fa Alex Meret ha svelato il discorso durante l’intervallo di Antonio Conte ai microfoni di DAZN: “Ci ha lasciati più tranquilli del solito. Ci ha dato giusto qualche indicazione tattica”. Il Napoli è entrato in campo con tanta intensità nella seconda frazione di gioco travolgendo così la Juventus che hanno fatto un ottimo primo tempo.

Ancora una prestazione da incorniciare per il portiere del Napoli che ha compiuto una parata prodigiosa ad inizio partita su Yildiz. Un motivo in più per continuare a sognare in grande anche con assenze importanti come Buongiorno ed Olivera: il Napoli vuole continuare ad essere protagonista in Serie A.

Conte vuole essere protagonista subito alla guida degli azzurri riuscendo a fare bene per ritornare subito in Champions League. Vittorie che fanno morale a tutto l’ambiente partenopeo, ma negli ultimi giorni di mercato lo stesso allenatore azzurro si aspetterà qualche colpo del ds Manna.

Il presidente De Laurentiis è pronto a regalare nuovi innesti di caratura internazionale proprio a fine gennaio: saranno ore frenetiche per puntellare la rosa azzurra. Conte subito si è posto subito a capo del gruppo Napoli facendo la differenza con la rosa a sua disposizione come ha ribadito in conferenza stampa.