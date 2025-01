Napoli, Conte scatenato: si scaglia contro tutti

Ancora una vittoria schiacciante di Antonio Conte. Il Napoli continua a macinare punti in Serie A: l’allenatore azzurro si è scatenato in conferenza stampa

Gli azzurri non hanno intenzione di fermarsi proprio sul più bello. Conte ha ribaltato subito la sfida contro la Juventus dopo lo svantaggio iniziale firmato da Kolo Muani al suo debutto ufficiale con i colori bianconeri. Anguissa e Lukaku hanno siglato le due reti azzurre, ma in conferenza stampa l’allenatore del Napoli si è scagliato contro gli esperti di calcio.

La dirigenza partenopea cercherà di accontentare subito l’allenatore del Napoli anche in sede di calciomercato. Saranno ultime ore frenetiche per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: tutto può cambiare come svelato dal ds Manna ai microfoni di DAZN. Spunta anche un nuovo profilo interessante in attacco dopo aver visionato numerosi profili in queste settimane: occhio a qualche colpo di scena a fine gennaio. Il Napoli vuole sognare ancora in grande, ma Conte sta iniziando già a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ecco quello che è successo in conferenza stampa: la sua risposta è stata eloquente.

Napoli, la rabbia di Conte in conferenza: attacco diretto

Antonio Conte non le ha mandate a dire nemmeno questa volta. Conosciuto come un allenatore vulcanico, l’allenatore del Napoli si è scagliato contro tutti: “Qualche guru del calcio dice che giochiamo in difesa e contropiede. Secondo me guardano altre partite, noi giochiamo un calcio europeo”.

Ancora un attacco diretto a chi commenta ogni giorno il gioco del Napoli: con i social sono arrivate tante critiche da inizio anno per gli azzurri. Conte ora cercherà di lottare punto a punto con Inter ed Atalanta per ambire a grandi palcoscenici: il ritorno in Champions League sembra ormai cosa fatta riuscendo a scalare subito le gerarchie.

Saranno mesi intensi tutti da vivere con la voglia di puntare anche allo Scudetto, ma non è l’obiettivo primario degli azzurri. Conte ci proverà fino alla fine conscio di tutte le difficoltà del caso, ma il duello con l’Inter sarà avvincente. Il Napoli proverà anche a rinforzarsi sul fronte calciomercato per dare ricambi giusti all’allenatore azzurro per ambire allo Scudetto. Da inizio febbraio inizierà una nuova stagione per il Napoli per continuare a sognare in grande: ecco l’attacco diretto in conferenza stampa per farsi rispettare anche dalla stampa italiana.