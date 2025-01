Anguissa, nessuno come lui in Europa: dato impressionante

Anche ieri sera è stato decisivo Frank Zambo Anguissa, che con la sua inzuccata ha pareggiato il gol di Kolo Muani e lanciato la rimonta del Napoli. In tal senso, c’è un dato del numero 99 degli azzurri che è davvero impressionante e che lo rende unico a livello internazionale. Andiamo a vedere nel dettaglio il tutto.

E’ stata un’altra partita da sogno quella andata di scena ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona, con gli azzurri che sono riusciti a ribaltare la Juventus. Nel primo tempo le cose sono andate male, con la squadra di Antonio Conte che è apparsa quasi in apnea. Nella ripresa, però, le cose sono cambiate in maniera radicale, ed i risultati si sono subito visti.

Decisivo in questo cambiamento radicale del rendimento del Napoli non può non essere Frank Zambo Anguissa. Emblema di questa squadra. Se nei primi 45 minuti, infatti, aveva faticato il pressing asfissiante della Juventus, nella ripresa si è impossessato letteralmente del centrocampo. C’è un dato, però, che lo rende unico in ambito europeo.

Il camerunese sempre più leader e trascinante

Dal punto di vista tecnico e di impatto mentale si tratta di uno di quei calciatori capaci di invertire la rotta e di spaccare la partita nel momento in cui riesce a carburare fisicamente ed atleticamente. Quello di quest’anno è probabilmente il migliore Anguissa mai visto all’ombra del Vesuvio. Meglio anche della versione vista nell’anno dello Scudetto.

C’è dato, però, che rende Frank Zambo Anguissa unico in Europa, nei principali campionati del Vecchio Continente. Ha, infatti, segnato ben tre gol di testa in questa stagione e nessun altro centrocampista è riuscito a fare altrettanto e ad essere così tanto decisivo in questo fondamentale nelle partite fino a questo momento disputate.

Anguissa, nessuno come lui in Europa: ecco il dato che impressiona tutti

E’ proprio questa la caratteristica che gli ha permesso di migliorarsi ancora di più rispetto alla versione vista nell’anno dello Scudetto, dal momento che ha aggiunto più gol al suo repertorio fatto di grande fisicità e di recuperi in mezzo al campo.

Sarà decisivo in questo finale di stagione Frank Anguissa, dalla cui condizione fisica dipende molto nella lotta per lo Scudetto che ha ridato entusiasmo a tutta la piazza di Napoli.