Moviola Napoli-Juventus, Chiffi bocciato: doppio grave errore

Moviola Napoli-Juventus, analisi approfondita su tutti gli episodi controversi che ci sono stati e che hanno fatto montare la rabbia dei tifosi sicuramente ma anche dei protagonisti. In tal senso, il direttore di gara Chiffi è stato bocciato, con due gravi errori che non hanno convinto per niente. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ stata una partita da incorniciare per i tifosi azzurri ed anche per la squadra di Antonio Conte, che ha consolidato il primo posto in classifica portando a casa la settima vittoria di fila. Un filotto davvero impressionante che ha permesso a questa squadra di staccare l’Atalanta. Al momento sembra una lotta a due per il vertice contro l’Inter.

Chiaramente in una partita del genere l’attenzione anche dal punto di vista mediatico è altissima ed anche la pressione. Sicuramente sui calciatori ma anche sul direttore di gara. In tal senso, andiamo ad analizzare la moviola di Napoli-Juventus, dal momento che il direttore di gara Chiffi non ha convinto pienamente e sono emersi due errori che hanno fatto esplodere la rabbia di tutti.

Moviola Napoli-Juventus, ecco gli episodi che hanno fatto discutere

Non c’è nessun dubbio, ovviamente, sulla situazione che ha portato al rigore trasformato da Romelu Lukaku: fallo netto, nettissimo di Locatelli, che ha abbattuto con un intervento totalmente sbagliato Scott McTominay. Sono altre, però, le situazioni e le valutazioni arbitrali che non hanno convinto. Per usare un eufemismo. Andiamo a vedere quali.

Il primo caso è il mancato giallo a Thuram per un fallo enorme ed evidente, come sottolineato dal quotidiano “Il Mattino“, ai danni di Anguissa. Graziato il centrocampista francese esattamente come Gatti per un evidente intervento irregolare ai danni di David Neres. C’è, però, un altro caso che va analizzato e che solleva dei dubbi non di poco conto.

Chiffi bocciato, almeno due errori evidenti nel big match del Maradona

L’episodio in questione su cui si sofferma il noto quotidiano è quello del tiro di Lukaku murato in area di rigore con il braccio ancora da Gatti. Stavolta il tocco viene considerato non falloso, dal momento che il braccio è stato considerato attaccato al corpo.

La decisione, però, non convince “Il Mattino“, che nel complesso boccia il direttore di gara con un 5 in pagella.