Adeyemi al Napoli, c’è la svolta: annuncio inatteso del ds

Prosegue la trattativa per portare Adeyemi al Napoli ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. C’è l’annuncio da parte del direttore sportivo che spiega come stanno realmente le cose e quali sono le prospettive che sono da prendere in considerazione in questa operazione così tanto chiacchierata.

Siamo in una fase a dir poco delicata della stagione per gli azzurri, che sono in una fase esaltante dal punto di vista tecnico e atletico come certificato dalle ultime 7 vittorie di fila. Allo stesso tempo, però, la squadra di Antonio Conte necessita di rinforzi in sede di calciomercato, dal momento che non si può non pensare ad un degno sostituto di Kvaratskhelia.

L’identikit tracciato dal tecnico è chiaro: serve un calciatore subito pronto per l’uso e che non abbia bisogno di tempo per maturare ed arrivare al giusto livello di preparazione mentale e fisica. In tal senso, per Adeyemi al Napoli, la pista al momento più calda, arriva una svolta significativa con l’annuncio importante da parte del direttore sportivo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri puntano sul tedesco: ecco le ultime notizie

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme ed una accelerazione notevole. Con David Neres potrebbe costituire una coppia di esterni molto simili per caratteristiche. Uno l’alternativa all’altro, in un gioco di coppie altamente esplosivo per Antonio Conte. L’operazione va avanti da questo punto di vista, ma vediamo come stanno le cose a riguardo.

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, è stato intervistato prima della partita con il Werder Brema. Gli è stato chiesto se conferma che per Adeyemi al Napoli si è raggiunta la quadra ed il ds, non poco irritato, ha risposto che le cose non stanno assolutamente così e che, di conseguenza, non può confermare quanto è stato riportato dalla stampa.

Adeyemi al Napoli, annuncio a sorpresa del direttore sportivo

Si tratta di una secchiata di ghiaccio su questa operazione. Da vedere, adesso, se saranno solo dichiarazioni di facciata oppure se la trattativa è lontana da conoscere il suo epilogo. I prossimi giorni, come è normale che sia, saranno decisivi da questo punto di vista. Il Napoli si muove per Adeyemi, classe 2002, ma i tempi iniziano a stringere davvero tanto.