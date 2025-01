Allegri torna in Serie A: annuncio e colpo di scena

In maniera del tutto inattesa arriva la notizia che lascia tutti di stucco: Massimiliano Allegri è pronto a salutare l’idea di andare in Arabia Saudita ed a sbarcare in Serie A. Arriva in tal senso l’annuncio che sorprende tutti e che cambia le prospettive future. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano sul toscano.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio, dal momento che lo dicono i dati ed il suo palmares, di uno degli allenatori più vincenti in senso assoluto della sua generazione. Ciò che maggiormente ha caratterizzato il suo percorso è rappresentato dal fatto che è stato spesso divisivo per questioni che vanno oltre quella che è stata la sua volontà.

E’ stata più che altro una battaglia messa in essere dalla stampa e dai media, che contrapponeva il toscano a profili più spettacolari in termini di proposta di gioco come Maurizio Sarri. Alla fine, però, i risultati gli hanno dato ragione. Ora per Massimiliano Allegri arriva una svolta non di poco conto, dal momento che potrebbe seriamente far ritorno in Serie A.

Il toscano può tornare in Serie A: svolta con l’annuncio

Anche nella sua ultima parentesi alla Juventus le cose non sono andate per il verso giusto, ma alla fine, vedendo i risultati che sta portando a casa la squadra bianconera con Thiago Motta ed una rosa nettamente rinforzata, forse va rivista la posizione nei confronti del toscano. In tal senso, però, adesso arriva una svolta non di poco conto.

Ugo Trani, giornalista ed opinionista radiofonico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleradiostereo 92.7 dopo la sconfitta della Roma contro l’AZ Alkmaar e dal suo punto di vista i giallorossi dovrebbero annunciare già adesso Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dei giallorossi per dare un segnale e provare ad invertire la rotta, come si suole dire.

Allegri di nuovo in Italia: colpo di scena per la panchina

Anche in chiave mercato si tratta di un qualcosa di importante, dal momento che richiamerebbe tanti calciatori attratti dal progetto e dalla presenza di Massimiliano Allegri. Da vedere che cosa accadrà in tal senso.

Va considerato, però, che il tecnico toscano sembra da tempo vicino al passaggio in Arabia Saudita per l’estate, dove ad attenderlo c’è un ricchissimo ingaggio.