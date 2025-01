Napoli: Simeone al Torino, scambio con l’attaccante

A sorpresa i granata potrebbero bussare alle porte dei partenopei per l’argentino. E attenzione alla possibilità di una maxi operazione

Simeone ha ritrovato il campo contro la Juventus e quella potrebbe essere l’ultima partita con la maglia del Napoli. Secondo le informazioni di Tuttosport, il Torino sarebbe intenzionato a ritornare con forza sull’attaccante argentino dopo la chiara richiesta di Vanoli. Una operazione non facile da concludere visto che, almeno per il momento, i partenopei non sembrano essere intenzionati a privarsi del proprio giocatore.

Ma naturalmente il calciomercato invernale è imprevedibile soprattutto negli ultimi giorni e l’ipotesi Torino-Simeone non possiamo escluderla. Da capire come si svilupperà la situazione e se il Napoli deciderà di aprire al trasferimento dell’argentino. Un via libera che potrebbe portare i partenopei magari anche a cambiare strategia e andare subito su vice Lukaku e portare dai granata il sostituto di Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli: blitz del Torino per Simeone, i dettagli

Il Napoli lavora per trovare il sostituto, ma i programmi sono pronti a cambiare in caso di cessione di Simeone. Il centravanti argentino piace molto al Torino e la richiesta pubblica di Vanoli potrebbe portare Cairo a fare un sacrificio per cercare di arrivare ad un via libera definitivo. Naturalmente i partenopei non apriranno facilmente e per questo motivo si tratta di una operazione non facile da chiudere.

Da capire se si deciderà da parte del Torino di mettere solo 20 milioni di euro sul tavolo o magari provare a inserire una contropartita e il nome in cima alla lista è quello di Njie. Lo svedese classe 2005 potrebbe rappresentare il nome giusto in questo calciomercato per il ruolo di vice Neres e magari andare a prendere un altro attaccante centrale. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Non è da escludere che questa operazione possa comunque sbloccarsi solamente negli ultimi giorni della sessione soprattutto se non dovesse partire Raspadori. Il Torino, però, insiste per Simeone e sull’argentino l’ultima parola spetterà al Napoli in questo calciomercato.

Mercato Napoli: il Torino insiste per Simeone

Il Torino non molla Simeone e nell’ultima settimana di calciomercato potrebbe presentare una proposta importante per strapparlo al Napoli. Difficile, come spiegato in precedenza, il via libera, ma la carta Njie a sorpresa potrebbe consentire di dare il via libera a questa operazione.