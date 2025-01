Napoli: intreccio con il Torino, c’entra Simeone

I partenopei in queste settimane hanno avuto contatti con i granata per chiudere alcune operazioni. E ci sono delle novità importanti

È un Napoli che continua ad essere molto attivo in questo calciomercato. La cessione di Kvaratskhelia ha sicuramente sbloccato i movimenti in entrata in casa partenopea tanto che il direttore sportivo Manna è al lavoro per individuare i giusti rinforzi. Stando alle ultime indiscrezioni, i partenopei non si fermeranno solo al sostituto del georgiano. Si sta lavorando anche su altri profili per rendere la rosa ancora più forte di quella attuale.

Intanto, però, in queste ultime ore è uscita una notizia su un intreccio con il Torino e il coinvolgimento di Simeone. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che non ci sono certezze, ma i granata e i partenopei stavano trattando una operazione di calciomercato importante con i granata e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine ci potrà essere una nuova apertura oppure no.

Calciomercato Napoli: operazione con il Torino, le ultime

In casa Napoli si lavora con attenzione su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo di ADL è sicuramente quello di provare a dare al tecnico giocatori pronti e di sicuro livello. Per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di regalare all’allenatore leccese un sostituto di Kvaratskhelia di qualità.

Intanto, però, la cessione del georgiano ha bloccato la partenza di Simeone. Secondo le informazioni di Toro News, l’argentino era molto vicino al trasferimento al Torino, ma naturalmente l’addio di Kvaratskhelia ha cambiato le priorità di calciomercato del Napoli e per questo motivo ADL avrebbe bloccato la parte del giocatore almeno per questo calciomercato. Poi il discorso sarà approfondito in estate, ma per ora il Cholito continuerà ad essere a disposizione di Conte nella speranza di dare una mano importante ai suoi compagni.

Discorso diverso, invece, per quanto Ngonge. Il belga è in partenza e per questo motivo il Torino un pensierino in ottica calciomercato lo fa anche se in questo momento siamo nel campo delle ipotesi visto che il Napoli non ha nessuna fretta di decidere entrate e partenza.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Simeone non lascerà il Napoli in questo calciomercato. L’addio di Kvaratskhelia ha cambiato un po’ i piani e l’idea dei granata immediatamente tramontata.