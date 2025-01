Milan beffato: Manna lo prende dal Dortmund

Il Napoli prosegue la ricerca del nuovo Kvaratskhelia. Conte ha dato una indicazione molto chiara alla società e c’è un nome da tenere in considerazione

Continuano le riflessioni sul sostituto di Kvaratskhelia. Il georgiano è diventato ufficialmente un giocatore del PSG ed ora il Napoli sta cercando di individuare il giocatore giusto che possa prendere il suo posto. Non c’è nessuna fretta visto che l’obiettivo è quello di non sbagliare. Il tecnico ha dato una indicazione molto chiara: deve essere duttile, destro che possa giocare a sinistra e possibilmente under. I nomi sono diversi e presto saranno sciolte le riserve.

C’è un nome che potrebbe sposare alla perfezione il modo di giocare di Conte. Al momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non sarà semplice arrivare alla fumata bianca. Ma un tentativo non è da escludere anche perché si tratta della possibilità di piazzare un colpo di calciomercato di livello e ad una spesa non sicuramente elevata.

Calciomercato Napoli: nuova idea per l’attacco, i dettagli

Il Napoli lavora per trovare il giusto sostituto di Kvaratskhelia. Stando alle informazioni de La Repubblica, Conte si attende un giocatore duttile e magari non proprio identico al georgiano. E per questo motivo si sta ragionando magari su un profilo che possa ricoprire diverse posizioni in campo. Si era parlato, per esempio, della possibilità di portare Pellegrini. Attenzione, quindi, ad un nome destinato presto a diventare un obiettivo dei partenopei.

In casa Borussia Dortmund c’è un Reyna che potrebbe partire in questo calciomercato e non è da escludere un tentativo da parte del Napoli nella sessione. L’americano può ricoprire tranquillamente il ruolo di Kvaratskhelia e quindi si candida ad essere un profilo da tenere in considerazione al momento. C’è anche il Milan e quindi non è da escludere un testa a testa tra le due squadre per il classe 2002.

Parliamo di un giocatore in scadenza nel 2026 e quindi una sua partenza in questo calciomercato anche attraverso una proposta minima intorno ai 15 milioni di euro. Reyna rappresenta una possibilità importante per il Napoli e quindi vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Manna sul sostituto di Kvaratskhelia.

Mercato Napoli: idea Reyna?

Reyna potrebbe presto rappresentare un nome di calciomercato da tenere in considerazione per il Napoli. Per il momento non c’è nessuna trattativa, ma non è da escludere che in futuro ci possa essere un sondaggio con il Borussia Dortmund per capire meglio la fattibilità dell’operazione.