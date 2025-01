Napoli, niente Garnacho: nome nuovo, un wonderkids

Il Napoli è alla ricerca di validi sostituti di Kvara. Da Garnacho a Ndoye, spunta così la nuova pazza del direttore Manna: tutta la verità

Profili interessanti di caratura internazionale per continuare a sognare in grande. Il Napoli è molto attivo per ricercare in tempi brevi il sostituto di Kvara ufficializzato al Psg poche ore fa. Per il talento georgiano inizierà un nuovo capitolo: ecco la mossa a sorpresa del ds Manna per regalare un nuovo innesto di qualità a Conte.

Tanti profili sul taccuino del ds Manna che ora ha intenzione di stupire tutti. Spunta un nuovo affare per trovare in tempi brevi il sostituto di Kvara: ecco l’intreccio decisivo in ottica futura. Un momento decisivo per sognare in grande per anticipare così le altre big d’Europa. In pole resta Garnacho del Manchester United, ma tutto può cambiare nelle prossime ore.

Napoli, la mossa a sorpresa del ds Manna: il nuovo Kvara

Scopriamo i nuovi dettagli in ottica futura per ambire così a grandi palcoscenici. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalare un nuovo colpo da novanta ad Antonio Conte anche in vista della prossima stagione: ormai ci siamo.

Il Napoli potrebbe così pensare a nuovi profili di caratura internazionale che si stanno mettendo in mostra in giro per l’Europa. Uno dei migliori giovani in circolazione è l’esterno offensivo del Benfica, Andreas Schjelderup, classe 2004, che ha iniziato alla grande il 2025 con due gol e due assist vincenti nelle ultime sfide tra campionato e coppe.

Un profilo davvero interessante per il nazionale norvegese che milita in Under 21: il Napoli ha intenzione di monitorare attentamente il fronte calciomercato internazionale per anticipare le big d’Europa.

Ormai sulla bocca di tutti è Amad Diallo, ex giovanili dell’Atalanta che si sta mettendo in luce con la maglia del Manchester United: una stagione da incorniciare per il classe 2002 con nove complessivi finora. In Premier League è arrivata una tripletta pochi giorni fa contro il Southampton guidato da Ivan Juric.

Il ds Manna continua a seguire numerose piste come quella di Giovanni Reyna (vicino al Milan), Ansu Fati (seguito a lungo dal Como), Alberto Moleiro e Cherki, accostato nelle ultime ore all’Atalanta visto che è in procinto di lasciare il Lione. Il presidente De Laurentiis è pronto ad annunciare il nuovo colpo in attacco in casa Napoli.