Napoli, colpo Danilo: spunta un problema per Conte

Danilo è pronto a dire addio alla Juventus. Sembrava tutto fatto con il Napoli, ma ora spunta un nuovo problema per Antonio Conte: ecco la verità

Il difensore brasiliano vuole subito trovare una nuova destinazione, ma spunta un grosso problema per Antonio Conte. Tutto può cambiare nelle prossime ore con la decisione definitiva del difensore brasiliano. Spunta una nuova tegola per l’allenatore del Napoli in ottica futura: ecco quello che sta succedendo nelle ultime ore.

Il ds Manna è intenzionato a chiudere nuovi colpi a gennaio per puntellare la rosa di Conte dopo l’addio di Kvara ufficializzato dal PSG. Un momento decisivo per pensare a nuovi innesti di caratura internazionale per puntare sempre più in alto. Danilo vuole subito dire addio alla Juventus per sposare un nuovo progetto suggestivo, ma ecco tutta la verità sul fronte calciomercato.

Napoli, il futuro di Danilo: ecco la volontà del giocatore

Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese per puntare così a nuovi colpi da urlo. Il Napoli vuole sognare in grande: spunta la mossa a sorpresa per il futuro di Danilo. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore in casa azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Danilo è sempre più vicino alla risoluzione contrattuale con la Juventus. L’ormai ex capitano bianconero dovrà scegliere la sua prossima destinazione in tempi brevi. Sembrava ad un passo dalla fimra con il Napoli, ma pochi minuti fa è spuntato fuori un nuovo problema per il suo futuro.

Conte lo vorrebbe avere subito a disposizione con un contratto di un anno e mezzo sul tavolo, ma la sua famiglia ha intenzione di tornare in Brasile per avvicinarsi subito a casa. Il Flamengo è in pole per chiudere l’affare per il difensore brasiliano: ecco tutta la verità.

Tutto può cambiare nelle prossime ore, ma al momento la situazione è ferma: Danilo dovrà subito conoscere il suo futuro per salutare i colori bianconeri. Una separazione che era già nell’aria per riuscire così a vincere altrove negli ultimi anni della sua carriera.

Il brasiliano vorrebbe così sposare un progetto suggestivo per chiudere in bellezza: ecco la mossa strategica anche della sua famiglia che lo sta convincendo a tornare a casa. Il Napoli sogna davvero in grande per chiudere subito nuovi colpi in difesa e in attacco trovando subito il sostituto di Kvara.