Napoli, Giuntoli beffa Manna: giocherà nella Juventus

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per nuovi colpi a gennaio. Conte vuole altri big a tutti i costi, ma occhio alla mossa a sorpresa della Juventus: può arrivare subito

La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa di Thiago Motta dopo una stagione iniziata tra alti e bassi. Troppi i pareggi collezionati finora, ma ecco il nuovo colpo di scena: c’entra anche il Napoli che ha monitorato a lungo il terzino.

Conte ha richiesto a gran voce nuovi colpi a gennaio: ora il ds Manna continua a lavorare senza sosta per ambire a grandi palcoscenici. Spunta il nuovo dettaglio tra Napoli e Juventus con il duello per il colpo sulla fascia destra: ecco quello che succederà nelle prossime ore. Il club bianconero vuole subito trovare il sostituto di Andrea Cambiaso: il terzino della Juventus e della Nazionale italiana potrebbe firmare nelle prossime ore con il Manchester City. Ecco una nuova suggestione di mercato per chiudere subito un nuovo affare.

Napoli, la mossa a sorpresa di Giuntoli: pronto il colpo per Motta

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sarebbe finita sulle tracce del laterale del Salisburgo, Amar Dedic, pronto a cambiare squadra a gennaio. A lungo monitorato dal ds Manna, ora potrebbe vestire la maglia bianconera grazie agli ottimi rapporti tra il suo potente agente Ramadani e il ds Giuntoli. In caso di addio immediato di Cambiaso, accostato al Man City di Pep Guardiola, il classe 2000 sarebbe entusiasta del suo salto di qualità in Serie A.

Saranno ore decisive in casa bianconera per chiudere subito un nuovo colpo sulla fascia. Può giocare anche a sinistra senza problemi, ma ora il ds Giuntoli ha intenzione di completare il trasferimento in pochi giorni. Una nuova mossa a sorpresa per pensare in grande riuscendo a strappare il pass per la prossima Champions League.

Il Napoli ha virato subito su altri obiettivi di calciomercato per puntellare la rosa di Conte, che non vuole fermarsi proprio sul più bello dopo un avvio sprint in Serie A. Il ds Manna cercherà subito di chiudere nuovi affari suggestivi per arrivare fino in fondo cullando sempre il sogno Scudetto. Dedic è pronto a sbarcare in Italia, ma questa volta è ad un passo dai colori bianconeri. Il ds Giuntoli vuole subito beffare il presidente De Laurentiis per un nuovo colpo di scena a gennaio.