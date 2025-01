Napoli, svolta Buongiorno: quando torna in campo

Buongiorno continuerà la riabilitazione dopo il grave infortunio rimediato in allenamento. Spunta la nuova data di recupero, ecco quando scenderà nuovamente in campo

Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma la crescita degli azzurri è fatta di tappe. Conte non vuole fermarsi proprio sul più bello cercando di incidere anche nel girone di ritorno: spunta la verità sul recupero di Alessandro Buongiorno.

Un momento decisivo per continuare a guardare avanti. Il Napoli sarà protagonista in trasferta nel big match contro l’Atalanta: Conte vuole collezionare ancora una vittoria, ma non sarà facile in casa della squadra di Gasperini reduce dal pareggio contro la Juventus. Ora l’allenatore del Napoli ha intenzione di recuperare Buongiorno il prima possibile: spunta la nuova data per rivederlo in campo.

Napoli, la data di recupero di Buongiorno: spunta la verità

Il ds Manna continua a lavorare sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Conte già a gennaio. Dopo l’addio di Kvara, l’allenatore azzurro ha richiesto a gran voce nuovi innesti di caratura internazionale. Ecco la verità sul ritorno in campo di Buongiorno.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Alessandro Buongiorno è pronto a tornare in campo contro la Juventus. Dopo circa un mese ai box per infortunio, spunta la nuova data di recupero per il difensore del Napoli che scalpita per tornare in campo dal primo minuto.

Finora Conte si è fidato del centrale brasiliano Juan Jesus che l’ha sostituito alla grande nelle ultime sfide di campionato. Il Napoli vuole puntare in alto per competere fino alla fine con Atalanta ed Inter cullando il sogno Scudetto. Lo stesso allenatore azzurro si aspetta un nuovo colpo in difesa: in pole c’è sempre Danilo che è ormai in uscita dalla Juventus per sposare subito il progetto del Napoli.

Saranno ore frenetiche sul fronte calciomercato per chiudere in bellezza dopo l’addio di Kvara ufficializzato nelle scorse ore dal Psg. Ora ci sarà il big match contro l’Atalanta per allungare in classifica per poi prepararsi alla sfida del Maradona contro la Juventus.

Juan Jesus non ha fatto rimpiangere l’assenza del difensore torinese che vuole tornare in campo subito. Contro la Juventus è pronto il suo ritorno immediato: lui ed Olivera hanno assistito al riscaldamento dei propri compagni nella sfida contro l’Hellas Verona. Un attaccamento viscerale grazie al lavoro entusiasmante sullo spogliatoio di Antonio Conte.