Elmas torna in Italia: sgarbo al Napoli e colpo Champions

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco: Elijf Elmas potrebbe seriamente già dire addio al Lipsia, dove sta trovando poco spazio, e far rientro in Serie A. Un club è pronto a fiondarsi su di lui, che accettando farebbe in maniera inevitabile uno sgarbo al Napoli. Si tratterebbe di un colpo per la Champions.

Il talento tecnico ed anche tattico del macedone è del tutto fuori discussione, ma è innegabile che ad inizio carriera ci si aspettava di più da quello che era il suo enorme potenziale. Ha, infatti, dei colpi da fuoriclasse, ma probabilmente gli manca un po’ di continuità per poter raggiungere certi livelli. Nonostante questo, è sempre stato un elemento prezioso.

Sicuramente nella Nazionale macedone, ma soprattutto nel Napoli, l’ex Fenerbahce ha dimostrato, però, che ad una grande qualità tecnica sa abbinare anche la capacità di giocare in tante posizioni. Mezzala, centrocampista centrale, trequartista ed anche ala, sia a destra che a sinistra. Al Lipsia, però, le cose non sono andate ben per usare un eufemismo.

Il macedone firma in Serie A: colpo di scena inatteso

Elmas non ha praticamente mai trovato spazio in Germania, dal momento che al Lipsia ha giocato al massimo dei piccoli spezzoni. La sua carriera ha bisogno di una svolta ed in tal senso tornare in Serie A può essere un modo importante per rilanciarsi. Tornando in una sorta di comfort zone, dal momento che non può più sbagliare vista la sua età.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, Eljif Elmas è finito seriamente nel mirino della Lazio, che sta cercando un calciatore da collocare sulla propria trequarti e pare che tra i primi obiettivi ci sia proprio l’ex fantasista del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Elmas di nuovo in Serie A, sgarbo al Napoli: obiettivo Champions

Classe 1999, in questa stagione ha totalizzato solo 6 presenze tra tutte le competizioni, senza mai partire dal primo minuto e totalizzando solo 89 minuti complessivi.

Il suo valore di mercato è precitato e per la Lazio e la sua trequarti Elmas potrebbe essere un innesto davvero di altissimo profilo. Si attendono sviluppi, ma tenendo conto della rivalità tra biancocelesti e Napoli sarebbe sicuramente uno sgarbo per i suoi ex tifosi.