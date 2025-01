Nuovo cambio in panchina: De Zerbi torna in Serie A

Roberto De Zerbi, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, in maniera del tutto inattesa potrebbe seriamente far ritorno in Serie A dopo un lungo girovagare. Si tratta di un nome che lascia tutti di stucco e che può stravolgere, con le competenze dell’ex Sassuolo, gli equilibri del nostro campionato. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno degli allenatori più innovativi in senso assoluto della sua generazione. Ha dimostrato in ogni passaggio della sua carriera le sue competenze e la sua idea di gioco, che sta diventando un autentico marchio di fabbrica, come si suole dire. In tal senso, anche all’Olympique Marsiglia si sta confermando ad alti livelli.

Le sue scelte di carriera, in tal senso, hanno spesso lascia tutti di stucco. Era sulla cresta dell’onda dopo il Sassuolo ed ha scelto lo Shakhtar Donetsk, per poi passare al Brighton. La scorsa estate sembrava essere prossimo a fare il grande salto di qualità, ma alla fine ha scelto i francesi. E sta dimostrando ancora una volta tutto il suo valore.

L’ex Sassuolo può tornare in Serie A: la notizia spiazza tutti

Tutti questi passaggi dimostrano che dal suo punto di vista sono fondamentali da una parte il progetto, dall’altra la possibilità di poter mettere in campo ed in pratica tutte le sue idee tecniche e tattiche. In tal senso, arriva una svolta per il futuro dell’ex Sassuolo, che potrebbe seriamente far ritorno in Serie A, il campionato a cui è più legato, come si suole dire.

Stando a quanto raccontato da RadioRadio, la Roma per il dopo Claudio Ranieri, che ha annunciato il suo addio al calcio, sta seriamente pensando anche a Roberto De Zerbi. Si tratta di un nome nuovo che non può non esaltare i tifosi giallorossi. Andiamo a vedere come stanno realmente le cose in tal senso.

De Zerbi di nuovo in Serie A: le ultime notizie a riguardo

A quanto pare, però, la strada è in salita, dal momento che De Zerbi non sembra intenzionato a lasciare il Marsiglia. Tante le alternative, ovviamente, da Roberto Mancini fino ad arrivare a Luciano Spalletti, che non sembra intenzionato a lasciare il suo progetto con la Nazionale italiana.