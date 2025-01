Mercato Napoli, colpo in attacco per Conte: già cerca casa in città

Mercato Napoli, prosegue la corsa di Giovanni Manna per i rinforzi in attacco che ha chiesto Antonio Conte ed ora arriva una svolta non di poco conto. La trattativa sembra procedere molto spedita ed in tal senso è già alla ricerca di casa in città. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che il tempo stringe per questa sessione di calciomercato. In tal senso, il margine di errore è ridotto ai minimi termini. E lo era sicuramente anche prima, ma ancor di più adesso che è andato via Khvicha Kvaratskhelia, che in maniera del tutto inattesa ha deciso di salutare tutti a stagione in corso. E con la squadra al primo posto.

Il reparto avanzato è quello che maggiormente desta preoccupazione, dal momento che serve mettere nella faretra di Antonio Conte più frecce possibili per fare male. In tal senso, però, adesso arriva una svolta per quanto riguarda il mercato del Napoli. Il giocatore si sta avvicinando in maniera importante, a quanto pare, a vestire l’azzurro.

Mercato Napoli, svolta per il rinforzo chiesto da Antonio Conte

Antonio Conte non può essere sicuramente contento di questa situazione che si è venuta a creare, dal momento che da questo punto di vista l’apprensione non può non essere altissima. In tal senso, però, sembra che sia in arrivo una svolta non di poco conto che può far davvero felice il tecnico azzurro.

Stando a quanto raccontato da Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, i partenopei sono alla stretta finale per Patrick Dorgu del Lecce, calciatore da tempo nel mirino di Antonio Conte. L’affare è in dirittura d’arrivo per la sessione di gennaio e non per giugno, come invece sembrava, al punto che il danese sta già cercando casa in città.

Napoli, il nuovo attaccante cerca già casa in città

Si sta specializzando nel ruolo di ala destra, ma può agire all’occorrenza anche da terzino sinistro e da centrocampista con una difesa a tre alle spalle. Per questo motivo, Dorgu sembra essere perfetto, anche per duttilità, per il Napoli.

Classe 2004, nonostante la giovane età sta già facendo parlare molto di sé ed è un autentico pupillo di Antonio Conte. In stagione ha già segnato 3 gol e 1 assist.