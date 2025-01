Mercato Napoli, rinforzo per Conte: nome nuovo dalla Lazio

Mercato Napoli, arriva la svolta per il rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un nome nuovo che arriva direttamente dalla Lazio e che può davvero fare al caso del progetto degli azzurri per tanti aspetti, a partire dalle caratteristiche tecniche fino ad arrivare a discorsi di natura anagrafica.

Come è noto, in sede di calciomercato le notizie a sorpresa sono praticamente all’ordine del giorno e non mancano mai. Ancor di più a gennaio ed in una finestra come quella in corso, in cui il caso Kvaratskhelia potrebbe seriamente spaccare in due questo mese. Sicuramente per gli azzurri, ma anche per tante realtà che adesso dovranno guardarsi le spalle dagli azzurri.

Il club di De Laurentiis, infatti, sta seguendo vari profili per rimpiazzare il georgiano, che rappresentava fino ad oggi la stella di questa squadra. Ma quello dell’attaccante non è l’unico profilo che si cerca, dal momento che anche gli altri reparti meritano attenzione. In tal senso, adesso in casa Napoli emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Lazio.

Mercato Napoli, nome nuovo dalla Lazio: le ultime

Sono ore frenetiche, come è facilmente intuibile, per il direttore sportivo Giovanni Manna, che è consapevole del fatto che il margine di errore, in maniera inevitabile, è ridotto davvero all’osso. In tal senso, serve intervenire e farlo prendendo un profilo che possa adattarsi in poco tempo alle pressioni di una realtà come Napoli. Ancor di più ora che è primo in classifica.

Stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha messo nel mirino Mattia Zaccagni della Lazio. Si tratterebbe di un profilo molto gradito a Conte proprio per il suo spirito di adattamento in fase difensiva e perché già conosce la Serie A e non avrebbe, dunque, problemi di adattamento. La strada, però, non è semplice.

Napoli, il rinforzo per Conte arriva da Baroni: come stanno le cose

Non sarebbe assolutamente una cosa semplice, anzi, imbastire una trattativa con la Lazio di Claudio Lotito per il Napoli. In più c’è da considerare che il calciatore ha da poco rinnovato fino al 2029 e, di conseguenza, le richieste dei capitolini sarebbero altissime.

Si tratta di un nome, però, che gli azzurri starebbero valutando, anche se i segnali che arrivano per il momento sembrano essere negativi.