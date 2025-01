Napoli: il nuovo Kvara dalla Premier, lo manda Juric

In casa partenopea si lavora per individuare i giusti rinforzi da dare al proprio tecnico. C’è un profilo che intriga molto Manna in ottica futura

Prosegue la ricerca del Napoli del nuovo Kvaratskhelia. L’obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di puntare su giocatori di prospettiva e di assoluto livello per cercare di rendere la squadra competitiva a lungo termine e non a breve. Per questo motivo si stanno effettuando tutti i ragionamenti del caso e la volontà resta quella di riuscire a portare in casa partenopea elementi che possano alzare il livello della rosa.

Secondo le informazioni di cm.com, c’è un giocatore che si sta mettendo in mostra in Premier League e potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Napoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non c’è assolutamente una trattativa e può succedere di tutto. Ma la volontà è comunque quella di fare magari in futuro un tentativo per capire se ci sarà oppure no la possibilità di portarlo alla corte di Conte.

Calciomercato Napoli: occhi sul nuovo Kvara, i dettagli

Il Napoli guarda con attenzione ai nuovi talenti e c’è un giocatore che stuzzica molto i partenopei anche se per il momento siamo solamente nel campo delle suggestioni. Un classe 2006 che nelle sembianze assomiglia molto a Kvaratskhelia e potrebbe magari in futuro diventare un obiettivo raggiungibile per quanto riguarda i partenopei visto anche il fatto che il club proprietario del cartellino potrebbe svenderlo a causa della retrocessione.

Con la maglia del Southampton si sta mettendo in mostra Tyler Dibling. Il talento inglese classe 2006 in questa stagione ha già trovato la via del gol in diverse occasioni e Juric in panchina lo sta rigenerando. È difficile pensare che possa già trasferirsi nella sessione in corso, ma con una retrocessione del club inglese le possibilità sono sicuramente importanti e per questo motivo non è da escludere un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Si tratta di un compito non semplice per diversi motivi a partire dalla concorrenza. Ma un pensierino in casa Napoli lo si potrebbe fare in ottica calciomercato invernale e vedremo se alla fine ci sarà questa opportunità oppure no.

Mercato Napoli: Dibling una suggestione o una idea?

Dibling in questo momento sembra essere più una suggestione che una idea concreta per il Napoli. Naturalmente il tempo per il calciomercato estivo c’è e può succedere di tutto. Ma il calciatore piace e vedremo cosa accadrà in futuro.