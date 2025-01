Napoli: colpo in Serie A, il club ha già il sostituto

È un Manna che si muove su diversi tavoli per individuare i giusti giocatori da dare a Manna. C’è un profilo che presto potrebbe scalare le gerarchie

Ragionamenti e valutazioni in corso in casa Napoli. La partenza di Kvaratskhelia ha portato la dirigenza a capire bene come muoversi per non sbagliare. Siamo a gennaio e c’è un Neres che sta dimostrando di poter fare tranquillamente il titolare. Per questo motivo non è da escludere che si possa decidere di puntare su un giocatore con caratteristiche differenti rispetto al georgiano e magari poi in estate trovare il giusto sostituto.

Molto dipenderà anche da come Conte vuole muoversi. Il tecnico leccese non ha mai escluso la possibilità di tornare ad un 3-5-2 e per questo motivo si valutano i giocatori che possano ricoprire entrambe le posizioni in campo. In particolare, in Serie A c’è un giocatore stuzzica molto il Napoli soprattutto in ottica calciomercato estivo. Ma non è da escludere che durante le ultime settimane della sessione si possano aprire delle possibilità.

Calciomercato Napoli: affare in Serie A, i dettagli

Il Napoli punta molto sui giocatori che sono pronti per il nostro campionato. L’errore commesso con Marin non si vuole più ripetere soprattutto in ruoli fondamentali come magari il sostituto di Kvaratskhelia. Per questo motivo si guarda anche al nostro campionato e c’è un nome che stuzzica molto l’idea di Manna.

Stiamo parlando naturalmente di Lookman. Il nigeriano dell’Atalanta è un profilo che interessa da tempo ai partenopei e a questo punto non è da escludere un tentativo soprattutto in ottica calciomercato estivo. Difficile che il Napoli decida di sborsare i 55 milioni di euro della clausola rescissoria. Naturalmente attenzione anche alla volontà della Dea di trovare un sostituto da subito. Una possibilità che potrebbe aprire scenari fino ad oggi mai presi in considerazione per diversi motivi.

Stando alle informazioni di cm.com, nel mirino dell’Atalanta sono finiti sia Cherki che Enciso, due giocatori che hanno un costo importante e fino ad oggi non semplice da sborsare. Ma una eventuale cessione di Lookman potrebbe consentire di andare con forza sul giocatore. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se ci saranno delle aperture oppure no.

Mercato Napoli: la pista Lookman più in ottica estiva

Al momento la pista Lookman per il Napoli è più in ottica calciomercato estivo. Poi, come spiegato in precedenza, c’è una clausola rescissoria e una volontà del giocatore che potrebbero cambiare la situazione da un momento all’altro.