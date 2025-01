Napoli: intrigo con il Chelsea, chi arriva da Conte

Le strade dei partenopei e dei Blues potrebbero incontrarsi più volte in questo calciomercato. E attenzione ad un intreccio importante

Il Napoli prosegue la ricerca del post Kvaratskhelia. Ad oggi i nomi sul taccuino di Manna sono diversi e si tratta di obiettivi non semplice da raggiungere anche per questioni di concorrenza e non solo di prezzo. Secondo quanto riferito da Le Parisien, è possibile un intreccio importante con il Chelsea nei prossimi giorni di calciomercato. Si tratta di un passaggio fondamentale per capire meglio chi la spunterà nella corsa.

Ad oggi sembra esserci una sola certezza: in cima alla lista di Manna ci sono due nomi e solamente uno arriverà al Napoli. Molto dipenderà anche dalle scelte che farà il Chelsea per riuscire a rendere ancora più forte la propria rosa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi di calciomercato e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. L’obiettivo dei partenopei è comunque quello di non sbagliare la scelta visto che si tratta di un ruolo molto importanti.

Calciomercato Napoli: intreccio con i Blues, i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il tecnico leccese in conferenza stampa ha parlato di possibili scompensi dovuti alla partenza del georgiano e per questo motivo la società sta individuando un nome di assoluto livello anche se la volontà dei partenopei è quella di non fare spese folli per prendere il sostituto di Kvaratskhelia.

Questo porta Adeyemi ad essere leggermente in vantaggio rispetto a Garnacho. Su entrambi, come confermato dalla Francia, c’è il forte interesse del Chelsea, ma i Blues potrebbero puntare sull’argentino in questo calciomercato e lasciare il giocatore del Borussia Dortmund a Conte anche perché ha un costo sicuramente minore rispetto al sudamericano. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi considerato che ad oggi non si hanno certezze su come si muoveranno le squadre.

Di sicuro Napoli e Chelsea seguono giocatori comuni in questo calciomercato e ci attendiamo un intrigo non di poco conto anche se poi resterà da capire chi la spunterà e quali saranno gli obiettivi reali delle due squadre.

Mercato Napoli: Garnacho o Adeyemi in attacco

Al momento in casa Napoli si valutano i profili di Garnacho e Adeyemi per rinforzare l’attacco in questo calciomercato. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se per caso sarà il Chelsea a scompaginare un po’ i piani di Manna.