Napoli: sorpresa Manna, arriva il ‘gemello diverso’ di Kvara

In casa partenopea si prosegue la ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Attenzione ad un nome a sorpresa che potrebbe spuntarla nei prossimi giorni

Il Napoli non ha fretta per il sostituto di Kvaratskhelia. In questi giorni abbiamo capito che sarà una scelta ponderata e senza prendersi rischi che potrebbero costare caro in futuro. I ragionamenti sono in corso e non sono da escludere dei nomi a sorpresa soprattutto sul finire della sessione. L’obiettivo è quello di portare in azzurro un calciatore in grado di garantire un futuro di assoluto livello e non magari che possa chiedere la cessione dopo poco.

Per questo motivo attenzione ad un profilo che già in passato è stato accostato al Napoli. Caratteristiche differenti rispetto a Kvaratskhelia, ma il modo di giocatore si sposerebbe alla perfezione con quello di Antonio Conte. Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto se non si dovesse arrivare alla fumata bianca magari giò nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: nuova idea per il post Kvara

In questo momento in casa Napoli si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso. La priorità è quella di non sbagliare e quindi non assisteremo ad accelerazioni improvvise. I ragionamenti sono in corso e l’obiettivo resta sempre il solito: portare alla corte di Conte un calciatore che possa sposare in pieno il progetto e non che magari dopo un solo anno possa decidere di andare in un’altra squadra.

E attenzione al profilo di Mikautadze. I problemi del Lione li sappiamo e la sua duttilità potrebbe consentire al Napoli di avere un rinforzo di calciomercato ideale per come gioca Conte. Lui nasce come prima punta, ma può fare anche l’esterno e un eventuale 3-5-2 sarebbe davvero il modulo ideale per lui. Una operazione che almeno per il momento è più una suggestione che altro. La sessione è ancora lunga e i contatti dei mesi scorsi potrebbero essere ripresi a breve.

Per il momento non c’è nessuna reale trattativa, ma non è da escludere che nei prossimi giorni si possa magari aprire alla possibilità di vedere Mikautadze al Napoli in questa sessione di calciomercato.

