Calcioscommesse, Okoye dell’Udinese beccato: ci sono altri nomi

Okoye è il nome nuovo indagato dalla Procura di Udine per aver scommesso su una sua partita. Ora rischia una lunga squalifica, spunta un nuovo nome

Ancora una nuova bufera nel calcio italiano a causa del calcioscommesse. Questa volta il nome di Okoye è stato inserito nel registro degli indagati dall’inchiesta della Procura di Udine: ecco tutto quello che c’è da sapere, c’è anche un altro nome coinvolto.

Dopo i casi di Fagioli e Tonali che hanno sconvolto il calcio italiano per calcioscommesse, ora è uscito fuori un nuovo episodio che ha visto protagonista il portiere dell’Udinese Okoye. Il giocatore friulano è attualemente ai box per infortunio, ma dovrà subito rispondere da quanto è venuto fuori. Non finiscono i problemi nel calcio italiano: ecco cos’è successo nelle ultime ore per quanto riguarda il caso Okoye. Saranno ore frenetiche per conoscere tutta la verità sul portiere dell’Udinese chiamato in causa per un fatto davvero orribile.

Calcioscomesse, il nome nuovo nell’inchiesta su Okoye

Come svelato dall’edizione de Il Messaggero Veneto, un’indagine della Procura di Udine ha portato ad un nuovo possibile scandalo sul calcioscommesse in Serie A. Il nome di Okoye è uscito a galla nelle ultime ore per aver scommesso sulla sua ammonizione durante la sfida contro la Lazio dell’11 marzo scorso.

Il cartellino giallo arrivò per perdita di tempo, ma nelle ultime ore è uscito anche il nome di Diego Giordano. Quest’ultimo è proprietario della pizzeria Biffi ad Udine, molto frequentata anche dai calciatori friulani. Proprio la Sisal a scoperto il tutto attraverso l’algoritmo creato per scoprire algoritmo.

Una serie di puntate hanno fatto scattare l’allarme dalla Sisal, ma l’agente del giocatore ha rivelato che non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni fornendo tutte le spiegazioni quando sarà opportuno. Una nuova macchia nel calcio italiano che stava cercando di acquistare nuovamente tanto blasone a livello internazionale.

Dopo i casi di Fagioli e Tonali ancora una bufera si è abbattuta in Serie A: un momento decisivo per conoscere tutta la verità dei fatti. Okoye si dovrà difendere dalle pesanti accuse: un flusso di giocate anomale che ha portato così la Sisal ha informato gli inquirenti che hanno aperto un fascicolo nella Procura di Udine. Se dovesse essere confermato l’accusa, il portiere dell’Udinese rischierebbe una lunga squalifica per diversi anni. A breve si conoscerà tutti i dettagli.