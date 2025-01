Napoli, sfida al Chelsea: Manna piazza il colpo dalla Spagna

Il Napoli è pronto a far sognare i tifosi azzurri già a gennaio dopo l’addio di Kvara. Ecco il nuovo duello a distanza con il Chelsea: ecco come stanno le cose

Il ds Manna non ha intenzione di badare a spese su mandato del presidente De Laurentiis. Il Napoli vuole subito chiudere nuovi affari significativi, ma ecco la novità dell’ultim’ora. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per sostituire Kvara.

Sarà un duello affascinante per riuscire a chiudere subito un nuovo affare dalla Spagna. L’addio di Kvara ha scombussolato i piani della dirigenza partenopea che ora ha intenzione di reagire con nuovi colpi da urlo. Ecco la nuova mossa a sorpresa per avere subito a disposizione giovani talenti di caratura internazionale dal sicuro avvenire. Spunta un nuovo affare dalla Spagna, ma occhio sempre al top club inglese: i Blues potrebbero avere la meglio, ecco tutta la verità a riguardo.

Napoli, colpo dalla Spagna: ecco la richiesta

Come svelato in anteprima dal portale CalcioNapoli24, è sfida con il Chelsa per il colpo Yeremay Hernandez. Lo spagnolo classe 2002 milita nel Deportivo La Coruna e così sulle sue tracce ci sono anche i Blues per un colpo in attacco. Una nuova pazza idea dalla Spagna per il ds Manna che vuole regalare subito nuovi affari a Conte.

Da pochi mesi è finito nel giro della Nazionale Under 21 spagnola mettendosi in luce al fianco dell’altro azzurro Rafa Marin. Un momento decisivo per mettere a segno un nuovo colpo a sorpresa pensando anche alla prossima stagione. Il Napoli è arrivato ad offrire fino a 10 milioni di euro, mentre il Chelsea ha alzato di un milione per cercare di chiudere la trattativa con lo storico club spagnolo.

Il direttore sportivo del Napoli sta lavorando su più tavoli per ambire così a grandi palcoscenici. La squadra azzurra è pronta a sognare in grande cullando fino alla fine l’obiettivo Scudetto, ma la concorrenza è davvero spietata con Atalanta ed Inter che non mollano di un centimetro.

Il Napoli vuole allestire una rosa competitiva anche in vista della prossima stagione: ecco il nuovo profilo significativo in casa azzurra per puntellare il reparto offensivo di Antonio Conte. Yeremay Hernandez potrebbe pensare all’addio al Deportivo La Coruna per iniziare un nuovo progetto entusiasmante: il ds Manna ha le idee chiarissime.