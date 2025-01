Napoli, beffa Manna: giocherà nel Chelsea

Il Napoli vuole subito ambire a grandi palcoscenici, ma occhio al colpo del Chelsea per un obiettivo di mercato del ds Manna. Spunta tutta la verità

Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi affari sensazionali in casa Napoli, ma il Chelsea potrebbe avere la meglio nelle prossime ore per un nuovo colpo in attacco. Un intreccio arrivato pochi minuti fa svelato dal portale fichajes.net.

La dirigenza del Napoli è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte già a gennaio. Un momento decisivo per essere protagonista già nel girone di ritorno: il ds Manna è pronto ad annunciare i prossimi colpi di calciomercato. Spunta il nuovo intreccio a sorpresa con il Chelsea: i Blues vogliono anticipare proprio il club partenopeo per un affare sensazionale. Conosciamo ogni dettaglio in ottica futura per un nuovo colpo in Premier League.

Napoli, la mossa a sorpresa del Chelsea: addio ADL

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare all’annuncio ufficiale: occhio ai Blues per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net Karim Adeyemi è pronto a cambiare aria sposando il progetto del Chelsea. La giovane stella del Borussia Dortmund è stato accostato anche al Napoli nelle ultime ore, ma il ds Manna ha virato subito su Garnacho del Manchester United.

Conte ha fatto una richiesta specifica per sostituire al meglio Kvara che firmerà nelle prossime ore il suo nuovo contratto con il Chelsea. Un momento decisivo per arrivare così al talento argentino dei Red Devils pronto a fare le valigie a gennaio. Il manager Amorim lo lascerebbe partire per puntare sugli altri talenti della rosa a sua disposizione.

Il Napoli ha le idee chiare per pensare al futuro in casa azzurra: Kvara ha detto addio, ma il ds Manna lo vorrebbe sostituire già a gennaio con un profilo di caratura internazionale. Adeyemi è pronto a cambiare aria trasferendosi questa volta in Premier League per rinforzare il reparto offensivo di Enzo Maresca.

Saranno ore frenetiche per puntare in alto con il Napoli che è molto attivo sul fronte calciomercato di gennaio. Non solo in attacco, ma Conte si aspetta rinforzi anche in difesa per puntellare la retroguardia azzurra. Marin è pronto a fare le valigie tra Como e Villarreal: l’ultimo intreccio spetterà così al giocatore spagnolo. Ormai ci siamo in casa azzurra per delineare le prossime mosse di calciomercato.