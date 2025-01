Napoli, Conte ha un dubbio: ballottaggio in difesa

Conte ha un solo dubbio di formazione per affrontare l’Atalanta. Ecco chi giocherà dal primo minuto: spunta l’intreccio decisivo. Tutta la verità per l’undici iniziale

Un momento decisivo per conoscere la formazione di Antonio Conte che affronterà sabato sera l’Atalanta. Un big match con l’obiettivo primario della Champions League, ma il sogno Scudetto resta vivo per gli azzurri. Ecco tutta la verità per l’undici di partenza in vista della prossima sfida di Serie A.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato, ma ora si torna a giocare in Serie A. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici, ma spunta un nuovo dubbio di formazione per Antonio Conte. La dirigenza partenopea vuole subito chiudere nuovi affari per riuscire a competere fino alla fine con Inter ed Atalanta: il sogno Scudetto è sempre vivo. Saranno ore importanti per conoscere così il miglior undici di partenza. Ancora fuori Alessandro Buongiorno che non riuscirà nemmeno a recuperare per la super sfida contro la Juventus come evidenziato dall’edizione odierna de La Repubblica.

Napoli, le scelte di Conte: la mossa a sorpresa

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte ha un solo dubbio in vista della trasferta di Bergamo. Il Napoli si appresta a vivere nuove ore frenetiche per il big match contro l’Atalanta: una vittoria sarebbe fondamentale per gli azzurri per allontanare la stessa squadra orobica guidata da Gasperini.

Un momento decisivo per puntare in alto, ma Conte dovrà scegliere il miglior undici: Spinazzola ed Olivera si giocherà il posto per il ruolo di terzino sinistro. Ad un passo dall’addio, l’ex Roma resterà a Napoli fino al termine della stagione per giocarsi tutte le sue carte con Conte.

In difesa ci sarà ancora Juan Jesus che ha collezionato finora prove importanti sostituendo alla grande Buongiorno. Il difensore torinese è al lavoro per recuperare il prima possibile dal suo infortunio: sarà a disposizione di Conte per la sfida di Roma contro i giallorossi come riportato da La Repubblica.

Olivera è in pole per tornare a spingere sulla fascia sinistra, ma la prestazione di Spinazzola contro l’Hellas Verona è stata convincente sulle sue fasi di gioco. Il Napoli punta in alto per cercare di collezionare almeno un punto nell’ostica trasferta di Bergamo: il sogno Scudetto ancora non è svanito con Conte molto concentrato sulle prossime sfide di campionato.