Napoli: Manna prende il nuovo Kvara, si chiude a gennaio

I partenopei potrebbero sfruttare una situazione di calciomercato molto particolare per portare a casa un giocatore di assoluto livello

Il Napoli durante il calciomercato invernale guarderà con attenzione anche alle occasioni che ci potranno essere. Manna non ha assolutamente intenzione di lasciarsi sfuggire le possibilità che potranno capitare a gennaio e per questo motivo non possiamo escludere in questo momento dei colpi a sorpresa da parte dei partenopei.

In particolare, in queste ultime ore sta tenendo banco la situazione di un club. I debiti sono troppo e se non si troverà una soluzione la retrocessione è automatica. Per questo motivo il Napoli potrebbe approfittare dell’occasione per rinforzare la rosa e portare un nuovo Kvaratskhelia durante il calciomercato invernale. Si tratta di un qualcosa che al momento è solamente una idea, ma non è da escludere che ben presto si possa passare ad un interesse concreto vista anche la necessità dell’altra squadra di cedere.

Calciomercato Napoli: occhi in Francia, arriva il nuovo Kvara?

La situazione del club non è delle migliori e senza cessioni si può dire che la retrocessione è praticamente scontata. Per questo motivo durante il calciomercato invernale si potrebbe lavorare con molta attenzione in uscita per salvare il quadro economico ed evitare una retrocessione che sarebbe storica oltre che molto dolorosa. E il Napoli potrebbe dare una mano molto importante al Lione per raggiungere l’obiettivo.

ADL, come sappiamo, è un presidente che guarda sempre con attenzione ai calciatori provenienti da Paesi europei non sicuramente centrali per quanto riguarda il calcio e non è da escludere che possa provare a portare a Napoli durante il calciomercato invernale un nuovo georgiano. Mikautadze è una delle stelle del Lione destinata a lasciare la squadra nel giro di davvero poco tempo e a questo punto Manna ragiona se affondare il colpo già a gennaio oppure no.

Di certo in casa Lione c’è la consapevolezza che uno di questi giocatori è destinato a partire e per questo motivo il Napoli è pronto a ragionare sulla possibilità di acquistare Mikautadze. Si tratta di una possibilità da seguire soprattutto se il club francese deciderà di privarsi proprio di lui durante il calciomercato invernale. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte da parte dei transalpini. Di certo il futuro non è roseo e tutto può accadere.