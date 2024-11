Osimhen in Serie A: colpo low cost, ADL beffato

Il nigeriano continua a tenere banco anche in casa Napoli. Non è da escludere una permanenza in Italia ad un prezzo più basso. I dettagli

La situazione Osimhen resta molto intricata. Il nigeriano continua a fare molto bene con il Galatasaray e questa rappresenta una buona notizia per il Napoli. Le sue prestazioni stanno attirando nuovamente l’interesse di molte big e c’è la possibilità che alla fine venga ceduto per quei famosi 75 milioni di euro della clausola rescissoria (valida solo per l’estero ndr).

Ma, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è alto il rischio che il Napoli venga beffato durante il calciomercato estivo e Osimhen resti in Serie A ad una cifra inferiore rispetto a quella ipotizzata da De Laurentiis. Naturalmente la strada per l’estate è molto lunga e tutto può succedere. Ma c’è uno scenario che non sorride assolutamente al Napoli e che noi in questo momento vi andiamo ad analizzare per capire meglio cosa potrà accadere a giugno.

Calciomercato Napoli: beffa Osimhen, cosa sta succedendo

L’approdo di Osimhen al Galatasaray ha consentito al nigeriano di ritrovare continuità e anche prestazioni importanti. L’attenzione delle big nei suoi confronti non manca e per questo motivo il Napoli avrebbe deciso di rinviare a giugno la sua cessione. L’obiettivo dei partenopei, come ben sappiamo, è quello di avere 75 milioni dalla sua cessione.

Ma c’è una grande incognita e a questo punto non è da escludere che ci possano essere delle sorprese. Il contratto in scadenza nel 2026 non aiuta sicuramente il Napoli in ottica calciomercato estivo. Effettuare una cessione a 75 milioni ad un solo anno dalla fine del rapporto ad oggi sembra quasi impensabile. Questo significa che Osimhen potrebbe lasciare il Napoli ad una cifra inferiore e a quel punto non è da escludere un tentativo da parte delle squadre di Serie A, da sempre interessate al giocatore.

La strada è assolutamente lunga e non possiamo escludere praticamente nulla fino a questo momento. Di certo la possibilità da parte del Napoli di avere i famosi 75 milioni di euro per la cessione di Osimhen nel calciomercato estivo non è assicurata e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire che dove giocherà il nigeriano la prossima stagione.