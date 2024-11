Napoli: non solo Bijol, arriva un altro centrale

I partenopei potrebbero piazzare un doppio colpo in difesa. Oltre a Bijol, Manna è pronto a prendere un altro centrale. I dettagli

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. Tra i reparti destinati ad essere rinforzati c’è anche quello della difesa. Juan Jesus e Rafa Marin non stanno assolutamente convincendo Conte e non è da escludere che possano partire entrambi e, di conseguenza, un doppio colpo nel reparto arretrato.

Il nome in pole position è sicuramente quello di Bijol, ma una partenza dei due centrali costringerebbe il Napoli ad intervenire sul calciomercato per dare un altro difensore ad Antonio Conte. Il tecnico si attende dei giocatori pronti al nostro campionato e quindi c’è un profilo che potrebbe balzare in pole position durante il mese di gennaio. Comunque non si tratta di una operazione da chiudere in poco tempo visto che prima devono esserci le cessioni. Per questo motivo saranno fatte delle riflessioni molto attente prima di chiudere il tutto.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, preso un altro difensore

Fino ad oggi si è sempre parlato di un solo centrale, ma non è da escludere che alla fine il Napoli possa optare per due rinforzi in quel ruolo vista la poca considerazione di Conte nei confronti di Juan Jesus e Rafa Marin. Ad oggi non si hanno certezze: molto dipenderà dalle uscite. Ma si tratta comunque di una opzione da seguire e monitorare con attenzione.

In caso di un doppio acquisto in difesa, l’operatore di mercato Cannella ai microfoni di Radio Marte consiglia uno tra Hummels e Martinez Quarta. Ad oggi la strada maggiormente percorribile è quella che porta al centrale della Fiorentina, chiuso da Comuzzo e vecchio pallino di calciomercato del Napoli. Il tedesco è anche presente sulla lista di Manna, ma ora l’approdo di Ranieri sulla panchina della Roma potrebbe aver cambiato un po’ la situazione.

Per questo motivo con una doppia partenza il Napoli potrebbe tornare con forza su Martinez Quarta oltre che a Bijol. Due centrali che garantirebbero una sicurezza per Conte in vista della seconda parte di campionato. Per il momento siamo nelle cosiddette suggestioni di calciomercato. Non è da escludere che presto si possa passare nel campo delle certezze, ma la strada è ancora lunga e vedremo solo a gennaio se il tutto si trasformerà in realtà oppure no.