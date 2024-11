Napoli: colpo Scudetto, arriva dalla Fiorentina

Il Napoli guarda con attenzione in casa Fiorentina. I partenopei potrebbero portare alla corte di Conte un colpo importante in chiave Scudetto

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. I partenopei sono al lavoro da tempo per individuare i giusti rinforzi da dare ad Antonio Conte ed alzare il livello della rosa. Le ultime partite hanno confermato alcune lacune in squadra e per questo motivo il tecnico leccese si attende dei giocatori importanti per dare ufficialmente la caccia allo Scudetto.

E un colpo in questo calciomercato invernale potrebbe essere messo a segno dalla Fiorentina. Secondo quanto riferito da Gaetano Fasano ai microfoni di areanapoli.it, il Napoli segue da vicino un giocatore della Viola e l’affare è destinato a chiudersi direttamente a gennaio senza aspettare l’estate. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che si possa passare ad una idea concreta in futuro.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Fiorentina, Conte accontentato

Antonio Conte in questo calciomercato si attende giocatori già pronti così da poter dare subito una mano alla squadra e sicuramente la Fiorentina rappresenta una squadra da cui attingere. L’arrivo di Palladino ha cambiato un po’ le gerarchie in casa Viola e c’è un giocatore che potrebbe lasciare la squadra toscana per iniziare una nuova avventura. E una chiamata del Napoli gli consentirebbe di andare a giocarsi le carte per lo Scudetto.

Il Napoli non ha mollato la pista Martinez Quarta. L’argentino era stato seguito già in estate, poi le scelte sono state differente e l’argentino è rimasto alla Fiorentina. Ora, però, il centrale non sta trovando spazio a causa dell’esplosione di Comuzzo e i partenopei potrebbero comunque fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. Si tratta di un giocatore sempre presente nella lista di Manna e il calciomercato invernale rappresenta una occasione per arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente bisognerà capire le condizioni che la Fiorentina porrà per la cessione di Martinez Quarta e la volontà del giocatore di andare a Napoli con un ruolo non primario. Ad oggi, come ben sappiamo, Rrahmani e Buongiorno sono inamovibili e per questo motivo l’argentino sarebbe la prima riserva. Tutto può comunque succedere e vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà per quanto riguarda i partenopei e l’assalto al centrale attualmente in forza nella squadra di Palladino, ma chiuso da un altro obiettivo azzurro come Comuzzo.