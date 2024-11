Infortunio in nazionale, scatta l’allarme: lungo stop

Brutte notizie per un tecnico. Il giocatore si è infortunato in nazionale e per lui è possibile un lungo stop. Un quadro più chiaro lo si avrà al suo ritorno

La sosta per le nazionali è appena iniziata e già per un tecnico non ci sono buone notizie. Un giocatore si è fermato a causa di un infortunio e il timore è quello di un problema più grave del previsto. Al momento non si hanno particolari informazioni e si attende il ritorno in città per effettuare tutti gli approfondimenti del caso e capire l’entità di questo guaio.

Ma il fatto che si è deciso di lasciare il ritiro della nazionale e ritornare subito a disposizione del club non è sicuramente un buon segnale. Le sue condizioni saranno valutate con attenzione nei prossimi giorni e solo dopo si conosceranno i suoi reali tempi di recupero. Le sensazioni comunque non sono positive e questa rappresenta l’ennesima tegola per il tecnico.

Serie A: ennesimo grave infortunio, i tempi di recupero

A livello di infortuni non è sicuramente una stagione fortunata per diverse squadre. Le molte partite in programma e i pochi allenamenti a disposizione sta portando molti giocatori a fermarsi per un guaio fisico e i club a dover fare i conti con una emergenza non sicuramente di poco conto.

Tra i club che stanno pagando a caro prezzo gli infortuni c’è sicuramente la Juventus. Thiago Motta ormai da tempo in alcuni ruoli ha gli uomini contati e dovrà farlo ancora per un po’ di tempo. È notizia di poco fa, infatti, lo stop per un problema fisico di Cabal. Il colombiano in un allenamento ha accusato un guaio al ginocchio ed ora le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dopo il rientro a Torino. Al momento non si hanno notizie chiare e si attendono gli accertamenti medici per avere un quadro più chiaro.

L’infortunio di Cabal non è sicuramente una buona notizia per il Napoli. I bianconeri, considerata l’emergenza in difesa, stanno ragionando sulla possibilità di prendere un difensore. Ora dopo lo stop del colombiano l’intervento sul calciomercato è obbligato e a questo punto il nome di Skriniar è quello in pole position. Per lo slovacco quindi si allontanano le possibilità di vederlo alla corte di Conte già a gennaio. Poi vedremo se sarà realmente così oppure si andrà su obiettivi diversi.