Mercato Napoli, colpo in difesa per Conte: primo affare per gennaio

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a lavorare per regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha bisogno. Si tratta potenzialmente del primo affare in vista della sessione di gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri non si fermano ed anzi continuano a lavorare per gennaio. Dopo gli sforzi fatti in estate, il club, ed in particolar modo le sue casse, ha bisogno di rifiatare e di piazzare qualche colpo in uscita prima di lavorare a degli innesti. In tal senso, però, Giovanni Manna non si ferma ed inizia a portarsi avanti con il lavoro, come si suol dire.

Il Napoli necessita di innesti in maniera del tutto inevitabile, dal momento che la rosa non risponde perfettamente a quelle che sono le esigenze indicate da Antonio Conte. In vista di gennaio, la svolta può essere rappresentato da un nome in grado di mettere tutti d’accordo nel club. Può essere lui il primo affare nella sessione di gennaio.

Mercato Napoli, Manna al lavoro in vista di gennaio

Come è noto, le priorità indicate dal tecnico del Napoli sono sostanzialmente due. Il primo è il difensore centrale dal momento che Rafa Marin e Juan Jesus non danno le adeguate garanzie alle spalle di Rrahmani ed Antonio Conte. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie in sede di calciomercato.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, il Napoli non ha smesso di seguire per il proprio mercato di gennaio il nome di Amar Dedic, talento bosniaco in forza al Salisburgo e che rappresenta uno dei profili più interessanti, nel ruolo di terzino destro, in giro per l’Europa. E gli azzurri vogliono provare a regalarlo a Conte già a gennaio.

Napoli, colpo in difesa: primo affare della sessione invernale

Classe 2002, è un titolare inamovibile tanto nel Salisburgo quanto nella Nazionale bosniaca. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro e potrebbe completare la difesa del Napoli.

Amar Dedic, infatti, all’occorrenza ha dimostrato in carriera di saper agire, oltre che da terzino destro, sia da centrale di difesa che sul versante opposto. Insomma, sarebbe un autentico jolly per il Napoli. Si attendono sviluppi per la sessione di gennaio.