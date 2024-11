Nuovo allenatore Roma, sorpresa: nome nuovo per la panchina

Nuovo allenatore Roma, i giallorossi dopo aver sollevato dal proprio incarico Ivan Juric, con la situazione che è in continuo divenire. In tal senso, emerge una sorpresa per il suo successore, con un nuovo nome per la panchina dei capitolini. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

I giallorossi stanno vivendo uno dei momenti più difficili e delicati della loro storia recente, dal momento che da inizio anno è stata sbagliata praticamente ogni scelta. A partire dal calciomercato, costellato da ostacoli nonostante i colpi comunque di livello che sono stati piazzati, fino ad arrivare alla decisione scellerata di esonerare Daniele De Rossi.

Con Ivan Juric, infatti, non solo le cose non sono per niente migliorate rispetto alla precedente gestione, ma addirittura sono definitivamente precipitate. Ed ora la Roma, a sorpresa, si ritrova in piena lotta per evitare addirittura la retrocessione. In tal senso, per il nuovo allenatore emerge un nome nuovo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Nuovo allenatore Roma, arriva un colpo di scena

Ivan Juric è stato esonerato domenica dopo la bruttissima sconfitta in casa contro il Bologna, l’ennesima di una prima parte di stagione davvero da dimenticare. Da quel pomeriggio, però, tra le fila della Roma c’è attesa per conoscere il nome della nuova guida tecnica. Ed ora andiamo a vedere le ultime.

Fino a questo momento si è parlato tantissimo di Massimiliano Allegri e di Rudi Garcia, senza ovviamente dimenticare i grandi ritorni sicuramente evocativi di Claudio Ranieri e di Vincenzo Montella. Oggi, però, è emerso un nome nuovo per la panchina, di cui si era già parlato prima di Ivan Juric. Si tratta di Graham Potter.

I giallorossi guardano in Inghilterra: nome nuovo

Allenatore inglese classe 1975, alla guida del Brighton ha fatto cose eccellenti, ma con il Chelsea non è riuscito a ripetersi, in un contesto però sicuramente estremamente delicato e difficile. La Roma per Graham Potter potrebbe essere una grande chance per rimettersi in gioco.

La decisione, a quanto pare, da parte dei giallorossi dovrebbe arrivare entro domani, dal momento che i tempi stringono e non si può più aspettare per cercare di invertire la rotta. Con il treno per l’Europa che per la Roma sembra sfumare sempre di più all’orizzonte.