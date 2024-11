Furia Conte dopo Inter-Napoli: pugno duro, ecco cosa rischia

Hanno fatto a dir poco rumore le parole di Antonio Conte al termine di Inter-Napoli, nonostante il risultato positivo per gli azzurri. Non gli è andato giù il rigore concesso per il fallo di Anguissa su Dumfries e lo ha ribadito con forza. Ecco, però, che cosa rischia adesso per le parole a dir poco forti usate.

E’ stata una gara a dir poco intensa Inter-Napoli e non ci si poteva aspettare niente di diverso vista la pressione che c’era in relazione anche, ma non solo, alla classifica. Gli azzurri sono riusciti a difendere il primo posto in classifica, seppur con un margine di un solo punto rispetto a ben quattro squadre. Insomma, lotta serrata ed autentica bagarre per il primato.

In casa azzurra, però, non è assolutamente piaciuta la linea arbitrale, soprattutto in relazione al rigore a dir poco generoso concesso ai nerazzurri per il tocco tra Zambo Anguissa e Denzel Dumfries. E’ esploso di rabbia, a fine gara, Antonio Conte, che ha manifestato tutto il suo disappunto e che ora rischia.

Inter-Napoli, bufera sollevata dal tecnico: la situazione

Il tecnico dei partenopei, infatti, ha messo in discussione l’intero protocollo VAR, che lo rende uno strumento utilizzabile solo in pochi casi e che non serve a risolvere il problema. E che, in questo modo, finisce solo per alimentare sospetti e, soprattutto, “retropensieri“.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, è proprio questo principio che è passato dalle parole di Antonio Conte, a non essere minimamente piaciuto in FIGC. Che non vuole che questa situazione si risolve in un nulla di fatto ed anzi che potrebbe portare a dei provvedimenti contro l’allenatore del Napoli. Andiamo a vedere di che si tratta.

FIGC, poco gradite le parole di Conte: ora pugno duro nei suoi confronti

Si è trattato, infatti, di un modo per alimentare polemiche e sospetti e per questo motivo le sue parole non saranno impunite. Come raccontato dal quotidiano, si va verso un deferimento nei confronti di Antonio Conte.

Si tratta di una sorta di rinvio a giudizio in ambito calcistico e bisogna vedere che tipo di sviluppi ci saranno. In ogni caso si tratta di una situazione da tenere attentamente sotto osservazione. Sia per Antonio Conte che per tutto il mondo Napoli.