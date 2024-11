Napoli, colpo in mediana a sorpresa: il giocatore esce allo scoperto

In casa Napoli emerge un nome nuovo per la linea mediana che può fare al caso, per tanti motivi, di Antonio Conte. In questo caso esce allo scoperto direttamente il calciatore, che spiega come stanno realmente le cose. Chiaramente dal suo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri si stanno muovendo in giro per il mercato internazionale alla ricerca dei calciatori in grado di dare ad Antonio Conte le soluzioni migliori. La squadra, infatti, nonostante il primo posto, ha bisogno di innesti per essere competitiva, dal momento che sono rimaste alcune lacune dopo gli enormi sforzi fatti in estate.

La linea mediana, in tal senso, è ben fornita tra i titolari ed anzi è tra le più forti del campionato, con Lobotka e Gilmour come registi ed Anguissa e McTominay a fare da scudieri. Qualcosa, però, potrebbe essere inserito alle spalle di questi ultimi due, con Folorunsho che sta giocando con il contagocce. Ed ora arriva una svolta.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa in mezzo al campo

Sono tanti i nomi che sono accostati ai partenopei negli ultimi giorni, a conferma di un lavoro a 360 gradi che sta facendo Giovanni Manna. A gennaio, però, le soluzioni in termini economici saranno limitate senza la cessione di Victor Osimhen. Ed ora andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano sul fronte proprio della linea mediana.

Salvatore Esposito, centrocampista scuola Inter ed attualmente di proprietà dello Spezia, a margine di un evento di inaugurazione del campo donato da lui e dai suoi fratelli a Castellammare di Stabia, ha parlato dell’ipotesi di un trasferimento al Napoli. Ha ribadito che non può non essere contento di questo accostamento. Ma non solo.

Nuovo mediano azzurro: il giocatore esce allo scoperto

A precisa domanda relativa ad interessamenti e contatti diretti, Salvatore Esposito ha risposto, sorridendo, che questo andrebbe chiesto non tanto a lui quanto al suo agente. Insomma, si ha la netta sensazione che con il Napoli qualcosa ci sia stato.

In Serie B con la maglia dello Spezia quest’anno sta impressionando tutti da centrocampista centrale, con 3 gol ed addirittura 6 assist il 13 partite. Ha sempre avuto una classe impressionante ed il Napoli ne sta seguendo, complici anche gli ottimi rapporti con il suo agente, Mario Giuffredi, l’evoluzione. Chissà che non possa arrivare un affondo già nelle prossime settimane.