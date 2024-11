Napoli: ADL accelera, lo regala subito a Conte

A sorpresa il Napoli potrebbe accelerare per un obiettivo e portarlo subito alla corte di Conte. Per il momento è un’idea, vedremo nei prossimi giorni

Le prossime partite saranno fondamentali per decidere i movimenti del Napoli in entrata e in uscita. Antonio Conte è consapevole che questa squadra ha bisogno di rinforzi, ma non è da escludere che questi possano arrivare direttamente dalla rosa attuale. Nelle sfide che mancano a gennaio, dunque, verranno valutati i giocatori presenti a Castel Volturno e, se non ci saranno novità, allora i interverrà.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’idea che sta prendendo piede in questi giorni in casa Napoli è quella di fare da subito un regalo di calciomercato a Conte. Operazione non semplice per diversi motivi, ma la strada è comunque lunga e quindi non possiamo escludere delle sorprese. De Laurentiis, però, ha intenzione di accontentare il proprio tecnico e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio il futuro del giocatore.

Napoli: accelerazione improvvisa, si chiude un colpo

Per il momento sono in corso tutte le valutazioni e riflessioni. I giocatori attualmente in rosa hanno ancora le ultime chance per magari far cambiare idea a Conte. Ma, se così non sarà, ADL ha già pronto il primo regalo al tecnico e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no. Diciamo sin da ora che si tratta di una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma un tentativo ci sarà.

Il Napoli ha intenzione di provare a portare già in questo calciomercato invernale alla corte di Conte Bonny. Il Parma non vorrebbe privarsi da subito del classe 2003, ma ADL ha intenzione di fare sul serio e potrebbe fare un sacrificio importante soprattutto se ci dovesse essere una partenza importante a titolo definitivo. Per il momento parliamo di una idea anche se ben presto si potrebbe trasformare in qualcosa di concreto.

Bonny è un attaccante che piace molto a Conte e il Napoli lo valuta come profilo ideale per il ruolo di vice Lukaku ed è pronto ad accontentare il proprio tecnico. Per il momento l’ipotesi di fare un tentativo durante il calciomercato invernale è assolutamente una semplice idea, ma non è da escludere che si possa trasformare in qualcosa di reale.