Osimhen: un club fa sul serio, telefonata a Manna

Un club sembra essere pronto a fare sul serio per Osimhen. Telefonata a Manna per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato

Victor Osimhen potrebbe presto lasciare il Galatasaray. Stando alle ultime indiscrezioni, un club avrebbe intenzione di fare sul serio per il centravanti nigeriano. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto ufficiale con Manna per confermare il proprio interesse e capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Da parte dei partenopei è stata ribadita la disponibilità a cedere Osimhen a certe cifre magari già durante il calciomercato invernale. Per il momento non c’è stato nessun ulteriore approfondimento, ma non è da escludere che nelle prossime settimane ci possa essere un nuovo tentativo per capire se alla fine ci sono le reali condizioni per l’acquisto del nigeriano. Da parte del Napoli nessuna chiusura: la priorità resta quella di cedere il giocatore nel minor tempo possibile ad una cifra importante che poi sarà reinvestita in entrata.

Calciomercato Napoli: un club accelera per Osimhen, contatti in corso

Il Galatasaray continua a sperare in una conferma del giocatore, ma per il momento l’ipotesi di una permanenza in giallorosso di Osimhen è molto bassa. Anzi il club rischia di perdere subito il calciatore visto che l’interesse di altre squadre non manca e Manna inizia a ricevere chiamate importante. Per il momento siamo nella fase dei sondaggi e delle valutazioni. Non è da escludere che nelle prossime settimane si possa passare in quella delle trattative serie.

Secondo quanto riportato dal portale turco Sabah, nei giorni scorsi c’è stato un contatto Napoli-Fenerbahce per capire la situazione Osimhen. Il club turco si è informato per capire le intenzioni dei partenopei sul giocatore. La risposta è sempre la solita: la volontà è quella di cederlo davanti ad una proposta di 75 milioni di euro (clausola rescissoria). L’idea dei partenopei è la stessa: il primo che si presenterà con la cifra detta prima e metterà sul piatto 25 milioni subito si aggiudicherà il nigeriano magari già durante il calciomercato invernale.

Ad oggi nessuno è arrivato a queste cifre. Il Galatasaray si è fermato a 50 e le altre squadre hanno fatto dei timidi sondaggi. Ma non è da escludere che il Fenerbahce decida di rompere gli indugi e presentare una offerta per portarlo alla corte di Mourinho già durante il calciomercato invernale. Per il momento Osimhen ha chiuso alla possibilità di questo trasferimento. Vedremo se sarà così anche in futuro oppure no.