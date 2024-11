Napoli: la cessione sblocca il colpo, succederà a gennaio

Il Napoli a gennaio potrebbe piazzare un colpo importante. La cessione è destinata a sbloccare l’arrivo di un giocatore. Tutti i dettagli

Inizia a muoversi il calciomercato del Napoli. A Castel Volturno si ha la consapevolezza di dover intervenire in più ruoli per cercare di rendere la rosa maggiormente competitiva. Molto dipenderà anche dalle uscite che ci saranno e per questo motivo non sono da escludere degli arrivi non previsti durante la sessione invernale.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli ben presto potrebbe completare una cessione e, di conseguenza, tentare l’assalto per un rinforzo durante il calciomercato invernale. Si tratta di una operazione collegata per diversi motivi e, quindi, si dovrà aspettare ancora un po’ prima di avere certezze. Ma le idee sono molto chiare e a questo punto non si può escludere un affare simile già direttamente a gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, la cessione sblocca tutto

Al momento l’unico acquisto che dovrebbe arrivare senza cessione è quello dell’esterno destro. Il resto è collegato ad una partenza in quel preciso ruolo. Per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. L’idea, come spiegato in precedenza, è quello di riuscire a costruire una rosa ancora più forte di quella attuale e quindi non è da escludere un sacrificio per arrivare all’obiettivo.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio non ha assolutamente mollato la pista che porta a Folorunsho. Il Napoli non chiude la porta, ma chiede una cifra di 15 milioni di euro. Una cessione dell’italiano durante il calciomercato invernale costringerebbe i partenopei ad intervenire per trovare un sostituto e il nome in pole position potrebbe diventare quello di Elmas. Il macedone non ha mai chiuso la porta ad un ritorno in azzurro e il poco spazio trovato con il Lipsia apre a questa possibilità.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La Lazio ad oggi non ha presentato nessuna offerta per Folorunsho e il Napoli non valuta una cessione a tutti i costi del centrocampista almeno per il calciomercato invernale. Poi sappiamo che la sessione invernale regala sempre molte sorprese e non possiamo escludere nulla. Di certo Elmas resta un obiettivo per Manna visto che a Conte piace molto. Ma il suo arrivo resta collegato ad una partenza.